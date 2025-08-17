殺破狼週運勢／白羊職場表現矚目 巨蟹桃花十分旺盛

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，新月亦發生在工作宮位，會開啟一個新的案件或任務，在職場表現受人矚目。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的人有許多話題可以討論，雙方關係會有更進一步的空間。單身的白羊座會透過網路交友軟體，認識聊得來的人士。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星影響，遇到不太講理的鄰居，為了一些枝微末節的事件引發糾紛，甚至需要請執法人員到場排解。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到進入工作宮位的太陽影響，有些新的提案與計畫，需要協調許多同事一起合作，但由於很多人的想法太過天馬行空，會使你覺得溝通起來很頭痛。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，太陽進入戀愛宮位，新月亦發生在戀愛宮位，與有好感的人有許多接觸的機會，每天都很愉悅。感情穩定的金牛座，與戀愛對象會有一起生活的計畫，新月期間可許下與戀愛、情感有關的願望，會受到新月能量祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的水星脫離不良相位的影響，會將住宅空間的許多雜物斷捨離，生活清爽許多。有搬家需求的金牛座，很快就能找到理想的物件，並十分有效率地入住新居。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到子女、娛樂宮位的太陽影響，會在小孩或是寵物身上破財，某些白羊座則是會把錢花在手遊、追星、看演唱會......這類娛樂方面的事物上，所費不貲。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在溝通宮位的金星影響，在職場與同事、上司溝通不良，常常背黑鍋，有苦難言。某些金牛座則是面試進入一個新公司，但執行內容跟當初談的項目完全不一樣，感到很困擾。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，新月亦發生在家宅宮位，會把家中不需要的雜物斷捨離，生活清爽許多。新月期間，可許下與家宅、家庭方面的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在面試、考試宮位的水星相位良好，面試新工作，應對敏捷，很快就可以獲得錄取通知，參加國家考試，猜題準確，可順利獲得執業證照，或進入國營機構服務。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在金錢宮位的金星影響，到海外當心掉錢包或貴重物品，行程因此遭到延誤。某些雙子座則是花了很貴的食宿費用，卻遭受不周到的對待，覺得自己成了冤大頭。

感情運方面，火星在戀愛宮位行進，和喜歡的人經常為了一些小事就吵架，覺得談戀愛一點都不快樂，卻又無法分開。某些雙子座則是親密關係不協調，其中一方甚至有肉體出軌的現象。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，太陽進入學習宮位，新月亦發生在學習宮位，會對某種技術或學科產生濃厚的興趣，並找到優秀的老師指導。新月期間，可許下與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與金星齊聚命宮，目前可能同時有許多曖昧對象對你表示好感，桃花開得十分旺盛。但由於金星受到在慾望宮位的冥王星影響，當心惹上爛桃花，或是恐怖情人，盡快與適合的人穩定下來為佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在命宮的金星影響，可能會為了做醫美手術，不惜分期付款支付龐大費用，生活會拮据好一陣子。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要有投機僥倖的心態炒作短線，容易因此負債累累。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，親人之間發生很大的爭執，家庭氣氛不太好，每天都籠罩在低氣壓下。這段時間需特別注意居住空間的電器、爐火使用狀態，並當心門戶安全，避免宵小入侵。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，新月亦發生在金錢宮位，可在此時跟上司或老闆斡旋加薪相關事宜，收益有增加的趨勢。新月期間，可許下與金錢、收入、正財......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星，受到在秘密宮位的金星影響，暗戀的人有一些你不能接受的壞習慣，突然從濾鏡中醒來，對這個人的好感全都降級。感情穩定的獅子座，發現情感對象過去的一些秘密，感到十分震驚。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障連連，經常需要進廠維修，外出要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都需注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在金錢宮位的太陽影響，走在路上當心遇到奇怪的陌生人，要求你加入直銷或宗教組織，或是強迫你購買一些沒用的東西。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入命宮、新月亦發生在命宮，受到在志業宮位的天王星影響，會開始一個新的職務，充滿挑戰性，可能要從零重新摸索。新月期間，可許下與工作相關的願望，可以克服困難，獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到在工作宮位的冥王星影響，職場有些人表面看似對你友善，背地裡小動作一堆，當心這些小人在工作方面扯你後腿，搶你的功勞。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷一筆又一筆，積蓄已經見底。某些處女座經常會覺得冰箱裡的食物不夠，會買一堆零食囤積著，卻常常被其他家人吃掉。

健康運方面，太陽進入命宮，新月亦發生在命宮，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。同時當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，冥王星持續在健康宮位行進，泌尿系統不太健康，多喝水保養為佳。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星相位良好，會遇到與自己志同道合的人士，雙方有許多資訊能相互交流，覺得很愉快。某些天秤座則是加入一個新的團體，裡頭的人都很友善，大家很有話聊。

工作運方面，金星與木星齊聚在志業宮位，會轉換跑道去能發揮自己能力的領域發展，同時職場也會比較友善。某些天秤座會嘗試開發副業，業績蒸蒸日上，有可能轉為主業全心經營。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星，受到在志業宮位的金星影響，會因為工作因素，取消掉與喜歡的人重要的約會，使得對方不太高興。某些天秤座陷入職場戀愛，公與私無法分開，常會被人說閒話。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到在秘密宮位的太陽與新月影響，想升學或是正在寫論文的天秤座，會發現學界也有許多潛規則。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，同時新月亦發生在人際關係宮位，會加入一個新的社團，裡頭有許多人在社經地位上可成為你的貴人。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位順行的水星，相位良好，工作十分有效率，許多文件流暢地傳送，並把許多麻煩的問題都解決了。某些天蠍座和上司溝通順暢，希望的事情可如你所願。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到在家宅宮位的冥王星影響，某個遠行行程，會因為家中發生重要的事件，被迫延期，已經付出去的旅費損失不少。某些天蠍座則是和家人一起出國旅遊，但家人對行程安排不滿意，感到很掃興。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到進入人際關係宮位的太陽影響，和親戚有一筆資產需要釐清產權，會十分麻煩。有投資習慣的天蠍座，不要與人合夥，容易吃虧或被詐騙。

射手座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，新月亦發生在志業宮位，會展開一個新的職務或任務，受到工作領域的同事所矚目。新月期間，可許下與成就、工作、事業、業績......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位順行的水星相位良好，此時到海外旅行，安排的行程都十分順暢，在有限的時間中到很多想朝聖的地方打卡。沒有遠行計畫的射手座，會需要與許多異國來的友人用外語溝通，語言能力進步神速。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到太陽影響，重要的約會突然因為工作因素取消，你與對方都會感到很失望。某些射手座陷入職場戀愛，容易分神，處理任何事務都沒辦法專心。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星受到在業力宮位的金星影響，不論在現實生活，或是在網路上，容易惹上口舌是非。某些射手座則是與周遭的人溝通不良，吃了悶虧。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，新月亦發生在遠行宮位，會計畫一個海外旅行行程，想挑戰不同以往的旅遊方式。新月期間，可許下有關遠行、旅行......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位順行的水星相位良好，會以分期付款的方式購買需要使用的昂貴物品，每個月開銷會有計畫的節制。有投資習慣的摩羯座，會將功課做好，再將資金投入市場，每個月雖然帳面成長不多，但都在穩定上揚。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到在金錢宮位的冥王星影響，兩人的未來需要花許多錢去構築，不論是同居或是結婚都需要大筆的資金，這些開銷對你而言是很大的數字，甚至要負債、背貸款才能實現。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作量龐大，每天都需要加班，或是處理公務到深夜，十分勞累。某些摩羯座則是與上司理念不合，經常因此發生爭執，辦公室氣氛不佳，會很想換新工作。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，新月亦發生在財務宮位，會有新的投資計劃，將手中餘裕的資金投入風險較低的標的，會有穩定的利息或紅利。新月期間，可許下投資、偏財、被動收入......相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位順行的水星相位良好，與情感對象有許多分享不完的話題，每天都能與他有深刻的交流。單身的水瓶座則可能會使用交友軟體認識到不錯的對象，和對方能聊很多有趣的事情。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到在命宮的冥王星影響，想離職轉換跑道的心意已定，不管原來的公司祭出更好的待遇或更高的職位，都不想回頭，但其實對於未來的工作領域，你也沒有把握。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，新月亦發生在疾厄宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意，同時容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，新月亦發生在感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，終於決定正式交往。新月期間可許下與戀情、婚姻、伴侶關係......相關的願望，會受到新月的能量祝福。

工作運方面，在工作宮位順行的水星相位良好，工作十分有效率，很快就能把過去堆積如山的文件或事務處理完成。在職場與人溝通也比較順暢，說出來的建議與提案幾乎都會被採納。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽影響，居住空間需要修繕或重新裝修，甚至因此要在外居住一陣子。某些雙魚座家庭氣氛不理想，使你常常流連在外，不想回家。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，預期外的支出太多，有許多昂貴的東西要購買，甚至必須要分期付款慢慢攤還。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數不斷下跌，帳面虧損嚴重。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。