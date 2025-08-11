快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報8/11-8/17】

星象影響：火星進天秤、風象大三角＆風箏格、水星順行、水火60度

本週火星進天秤，天秤座有爆紅機會，忙碌中要留意刀火燙傷，也要小心脾氣爆發。風象星座大三角形成，風箏格啟動，人際關係與政治紛擾浮現。水星順行，過去逆行時溝通不良情況改善，大眾開啟溝通模式，接納不一樣的聲音。水火60度相位，溝通合作和陣營結盟都更為積極。

12星座個別影響：

金牛：凡事多找人協商別內耗；感情直接與對方溝通

處女：聽令行事別自作主張；感情亦少說少錯更順利

天秤：衝動後果恐難以彌補；感情也當心傷害重要者

雙魚：完美主義反造成阻礙；感情有點太機車難相處

雙子：進度順利、財務順暢；感情靠打扮外型來加分

巨蟹：擔任背後支援更有表現；感情低調反凸顯存在

天蠍：幕後低調行事更展現能力；感情建議悄悄進行

水瓶：合作對象作風較制式化；感情適合走穩重路線

牡羊：向外擴展格局有發展性；感情亦可期待異國戀

獅子：受長輩賞識提拔有助力；感情備受關心或催婚

射手：人脈資源適合妥善運用；感情放鬆勿庸人自擾

魔羯：貴人運可能在交友圈中；感情適合從朋友升溫

火星 風箏 星座運勢 溝通模式

延伸閱讀

戀愛超認真…3星座細節控！天蠍記錯咖啡口味就翻臉「你一定不愛我」

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

交往要當心！3星座是情勒高手...天蠍翻舊帳、他說「我沒事」轉身崩潰

天生絕配！「這4對生肖」婚後好運加倍、財運增長 子女優秀又幸福

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事

本週火星進天秤，天秤座有爆紅機會，忙碌中要留意刀火燙傷，也要小心脾氣爆發。風象星座大三角形成，風箏格啟動，人際關係與政治紛擾浮現。水星順行，過去逆行時溝通不良情況改善，大眾開啟溝通模式，接納不一樣的聲音。水火60度相位，溝通合作和陣營結盟都更為積極。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要勇敢賣力，就能讓業績直直往上衝，有人則是好好的大膽發揮，就能替自己帶來滿滿的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／天蠍友人為你牽紅線 找到夢中情人

2025-08-11牡羊座短評：將感情轉移到工作上。【整體運】易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導

殺破狼週運勢／2星座桃花盛開期 處女荷包看緊、雙子收入暴增

殺破狼2025年8月11日～8月17日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，木星與金星合相在家宅宮位，家中會有喜事，可能有親人論及婚嫁，或是正在購買新居，準備入住。某些白羊座繼承

交往要當心！3星座是情勒高手...天蠍翻舊帳、他說「我沒事」轉身崩潰

在感情世界中，有些人喜歡用情緒勒索的方式控制伴侶，以此控制對方的行為和行動。

下周星座運勢／水星順行+火冥三分…牡羊感情別太強勢、他適合遠行

本周(8/10-8/16)即將在8月11日水星在獅子座恢復順行，思緒與表達將漸漸清晰，對話溝通、創作與自信表現迎來正能量。火星在天秤與冥王星水瓶呈三分相，讓人在人際或合作中展現強大行動力與改變的意志，也可能有策略性地推動某些關係或計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。