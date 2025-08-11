唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事

本周(8/10-8/16)即將在8月11日水星在獅子座恢復順行，思緒與表達將漸漸清晰，對話溝通、創作與自信表現迎來正能量。火星在天秤與冥王星水瓶呈三分相，讓人在人際或合作中展現強大行動力與改變的意志，也可能有策略性地推動某些關係或計畫。

2025-08-08 15:51