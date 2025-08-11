唐綺陽星座運勢週報：雙子財務順暢、雙魚感情太機車、天蠍低調行事
【唐綺陽星座運勢週報8/11-8/17】
星象影響：火星進天秤、風象大三角＆風箏格、水星順行、水火60度
本週火星進天秤，天秤座有爆紅機會，忙碌中要留意刀火燙傷，也要小心脾氣爆發。風象星座大三角形成，風箏格啟動，人際關係與政治紛擾浮現。水星順行，過去逆行時溝通不良情況改善，大眾開啟溝通模式，接納不一樣的聲音。水火60度相位，溝通合作和陣營結盟都更為積極。
12星座個別影響：
金牛：凡事多找人協商別內耗；感情直接與對方溝通
處女：聽令行事別自作主張；感情亦少說少錯更順利
天秤：衝動後果恐難以彌補；感情也當心傷害重要者
雙魚：完美主義反造成阻礙；感情有點太機車難相處
雙子：進度順利、財務順暢；感情靠打扮外型來加分
巨蟹：擔任背後支援更有表現；感情低調反凸顯存在
天蠍：幕後低調行事更展現能力；感情建議悄悄進行
水瓶：合作對象作風較制式化；感情適合走穩重路線
牡羊：向外擴展格局有發展性；感情亦可期待異國戀
獅子：受長輩賞識提拔有助力；感情備受關心或催婚
射手：人脈資源適合妥善運用；感情放鬆勿庸人自擾
魔羯：貴人運可能在交友圈中；感情適合從朋友升溫
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言