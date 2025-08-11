快訊

川普鬆綁H20的條件？輝達同意15%分潤給美政府 換取出口中國業務

知名美妝部落客荔枝兒驚傳驟逝享年36歲 老公深夜悲痛證死訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要勇敢賣力，就能讓業績直直往上衝，有人則是好好的大膽發揮，就能替自己帶來滿滿的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬蛇

如果你是一般上班族，無論是行政人員、櫃台人員，還是會計相關，本周的財運會開始上揚，在這段時間裡，一定要認真努力工作，你的好表現，都會讓老闆看在眼裡，如果公司會發獎金，你一定會是人選之一，或是在你的考績上加分，未來有機會得到加薪的好消息。

第四名：血型O型+生肖屬猴

電話行銷工作，常常吃力不討好，經常會得到對方的冷漠回應，需要強大的抗壓性，如果你是電銷人員，無論是推銷保險、產品、理財商品等，本周的運勢將大幅提升，請勇敢賣力的打電話，將會遇到適合的客戶，只要保持親和力，就能簽下好幾筆訂單，讓業績直直往上衝。

第三名：血型O型+生肖屬豬

網路世界充滿著吸引力，常讓人流連忘返，如果你是網路相關的工作者，例如網紅、網路直播者、專題影片製作者，本周的創意和魅力相當旺盛，在這段時間裡，趕快增加工作時數，好好的大膽發揮，就能吸引非常多人的目光，讓你成為話題的焦點，也替自己帶來滿滿的收益。

第二名：血型B型+生肖屬牛

萬丈高樓平地起，如果你是營建工程相關的工作者，例如大型機具，起重機、挖土機的操作者，或是一般工地的工作者，本周的財運爆發，在這段時間裡，會有趕工加班的情況，但是不要擔心，只要願意努力工作，該領到的額外獎金，一分都不會少，只要多注意施工安全即可。

第一名：血型AB型+生肖屬羊

如果你是個人工作室的老闆，無論是獨資，還是二三人合夥的小公司，本周會有非常強大的運勢，在這段時間裡，有機會遇到願意花大錢的客戶前來洽談，你只需要多跟客戶溝通，多提供貼心的建議，就能讓客戶買單，後續只要按部就班，豐厚的錢財自然就會滾滾入袋。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 客戶 網路直播

延伸閱讀

天生絕配！「這4對生肖」婚後好運加倍、財運增長 子女優秀又幸福

戀愛超認真…3星座細節控！天蠍記錯咖啡口味就翻臉「你一定不愛我」

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

交往要當心！3星座是情勒高手...天蠍翻舊帳、他說「我沒事」轉身崩潰

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要勇敢賣力，就能讓業績直直往上衝，有人則是好好的大膽發揮，就能替自己帶來滿滿的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／天蠍友人為你牽紅線 找到夢中情人

2025-08-11牡羊座短評：將感情轉移到工作上。【整體運】易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導

殺破狼週運勢／2星座桃花盛開期 處女荷包看緊、雙子收入暴增

殺破狼2025年8月11日～8月17日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 家宅運方面，木星與金星合相在家宅宮位，家中會有喜事，可能有親人論及婚嫁，或是正在購買新居，準備入住。某些白羊座繼承

交往要當心！3星座是情勒高手...天蠍翻舊帳、他說「我沒事」轉身崩潰

在感情世界中，有些人喜歡用情緒勒索的方式控制伴侶，以此控制對方的行為和行動。

下周星座運勢／水星順行+火冥三分…牡羊感情別太強勢、他適合遠行

本周(8/10-8/16)即將在8月11日水星在獅子座恢復順行，思緒與表達將漸漸清晰，對話溝通、創作與自信表現迎來正能量。火星在天秤與冥王星水瓶呈三分相，讓人在人際或合作中展現強大行動力與改變的意志，也可能有策略性地推動某些關係或計畫。

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

性格穩定且溫柔的男性總能讓人很放心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個讓老婆很安心的星座男，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。