本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要勇敢賣力，就能讓業績直直往上衝，有人則是好好的大膽發揮，就能替自己帶來滿滿的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬蛇

如果你是一般上班族，無論是行政人員、櫃台人員，還是會計相關，本周的財運會開始上揚，在這段時間裡，一定要認真努力工作，你的好表現，都會讓老闆看在眼裡，如果公司會發獎金，你一定會是人選之一，或是在你的考績上加分，未來有機會得到加薪的好消息。

第四名：血型O型+生肖屬猴

電話行銷工作，常常吃力不討好，經常會得到對方的冷漠回應，需要強大的抗壓性，如果你是電銷人員，無論是推銷保險、產品、理財商品等，本周的運勢將大幅提升，請勇敢賣力的打電話，將會遇到適合的客戶，只要保持親和力，就能簽下好幾筆訂單，讓業績直直往上衝。

第三名：血型O型+生肖屬豬

網路世界充滿著吸引力，常讓人流連忘返，如果你是網路相關的工作者，例如網紅、網路直播者、專題影片製作者，本周的創意和魅力相當旺盛，在這段時間裡，趕快增加工作時數，好好的大膽發揮，就能吸引非常多人的目光，讓你成為話題的焦點，也替自己帶來滿滿的收益。

第二名：血型B型+生肖屬牛

萬丈高樓平地起，如果你是營建工程相關的工作者，例如大型機具，起重機、挖土機的操作者，或是一般工地的工作者，本周的財運爆發，在這段時間裡，會有趕工加班的情況，但是不要擔心，只要願意努力工作，該領到的額外獎金，一分都不會少，只要多注意施工安全即可。

第一名：血型AB型+生肖屬羊

如果你是個人工作室的老闆，無論是獨資，還是二三人合夥的小公司，本周會有非常強大的運勢，在這段時間裡，有機會遇到願意花大錢的客戶前來洽談，你只需要多跟客戶溝通，多提供貼心的建議，就能讓客戶買單，後續只要按部就班，豐厚的錢財自然就會滾滾入袋。

