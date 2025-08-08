快訊

下周星座運勢／水星順行+火冥三分…牡羊感情別太強勢、他適合遠行

旺好運／ 篠安老師 （篠安的天使花園 ）
圖為追求內心平靜示意圖。圖／AI生成
圖為追求內心平靜示意圖。圖／AI生成

本周(8/10-8/16)即將在8月11日水星在獅子座恢復順行，思緒與表達將漸漸清晰，對話溝通、創作與自信表現迎來正能量。火星在天秤與冥王星水瓶呈三分相，讓人在人際或合作中展現強大行動力與改變的意志，也可能有策略性地推動某些關係或計畫。

<牡羊座> 感情上別太強勢

本周你在團體或合作場合展現強烈主導力，將影響一些重要決策。水星順行讓你更清楚自己想要如何表達愛意或追求創意，適合重啟先前擱置的作品或告白行動。感情中要避免太過強勢，給對方空間才能維持平衡。

<金牛座> 誤會解開 過去忍耐獲回報

本周水星順行後，家庭溝通變得更順利，過去的誤解有望釐清。職場上的隱忍即將獲得回報，這周你能在低調中釋放影響力。注意健康與生活作息，適合重新安排作息或居家空間，讓自己更舒適安心。

<雙子座> 和老友聯絡有驚喜

本周水星順行對你最有感，語言表達恢復流暢，學習力與社交能量上升。本周適合安排短途旅行、進修課程或完成積壓文件。與兄弟姊妹、老同學聯絡會有意外驚喜。靈感湧現，寫作與創作能量回歸。

<巨蟹座> 財務穩定 適合談判爭取資源

本周水星順行幫助你重新釐清價值與資源配置，財務觀念回歸穩定。火星與冥王星的角度有利於你爭取投資、資源整合或房產相關議題。別怕談判，適時展現底線反而能贏得尊重。情感方面要注意金錢觀念的落差。

<獅子座> 自信回歸 被關鍵人物看見

本周水星在本命宮順行，讓你重拾自信與魅力，溝通與表達力明顯提升。本周也特別有行動力，適合處理個人品牌、外表形象或社群發展。火冥三分讓你在人際圈中顯得特別有主見，有望吸引關鍵人物注意。

<處女座> 渴望獨處 取得平衡

本周水星順行幫助你整理過去幾周混亂的情緒，適合靜心或療癒工作。這周你可能渴望獨處，或重新審視內在的信念與安全感。火冥三分讓你在工作細節與長遠目標之間取得平衡，專注做出真正有價值的決定。

<天秤座> 舞台上主角 很適合社交

本周水星順行後，你對團隊溝通與社群經營更有策略，適合推動合作計畫、團體活動或重要宣傳。本周的你如同舞台上的主角，火星為你帶來動力，與冥王星形成強力聯手，讓你在社交圈中脫穎而出。

<天蠍座> 職場魅力爆發 升遷有望

本周水星順行後，主管或重要客戶更能理解你的專業價值。適合討論升遷、專案提案，記得展現企圖心，機會將降臨。這周你的職場魅力大爆發，火星與冥王星的支持讓你在專業領域中展現深層影響力。

<射手座>　適合遠行、進修、跨文化交流

本周的水星順行後，你對未來有更明確的方向。火冥三分讓你在文字、語言與社交中展現影響力，能以說服力引導他人。遠行計畫、進修課題或跨文化交流有進展，感情上適合與對方共同規劃未來藍圖。

<摩羯座> 財務聚焦 拿回掌控權

本周的水星順行有助於修復財務相關誤會，也讓你更能坦誠面對內在恐懼與渴望。財務議題是本周焦點。你可能在處理保險、貸款或金錢分配等事務，火星與冥王星協力，讓你在這些複雜議題中有掌控權。

<水瓶座> 溝通變順暢 修復誤會

本周的水星順行則讓你與伴侶、合作夥伴的溝通變得順暢許多，有助於修復過去的誤會或重新達成共識。本周對你的人際關係來說是一個強力轉折點。火星與冥王星的協調角度，帶來深刻連結與合作契機。

<雙魚座> 釋放壓力 獲得人際助力

本周水星順行讓你在工作細節與日常安排上重拾秩序，也更能將壓力釋放。火冥角度帶來職場人際的助力，適合重新安排工作目標、優化流程。健康面可以多留意心血管與睡眠，規律生活是你穩定的基石。

