戀愛超認真…3星座細節控！天蠍記錯咖啡口味就翻臉「你一定不愛我」
聽過這句話嗎？「你連我愛喝的奶茶口味都記不住，你根本不愛我。」搜狐網分享有三個星座戀愛是超級細節控，看待感情超認真，外表理性卻超級玻璃心，因為自己真心奉獻，也對另一半要求頗高，動不動就在測試真心，快看看都有誰上榜吧。
處女座／完美主義者 約會就像在面試
處女座在戀愛中的要求細緻入微，常被形容為「愛情檢查員」。不論是穿搭、對話，甚至約會時間的安排，處女都會默默記在心中。隨口一句「沒事」，也可能讓他們分析你的語氣與表情一整天。對他們而言，細節是否被留意，代表你是否真的用心。處女不是真的愛挑剔，而是透過小事確認自己在對方心中的位置。一旦發現對方逐漸敷衍，便可能選擇默默退場。
天蠍座／記不住我咖啡口味=不用心=不愛我
天蠍座不輕易相信語言，更看重行動背後的誠意。他們會注意你是否在他加班時傳來一句「辛苦了」，或是在天冷時遞上一件外套。這些細膩關心都是天蠍認定感情深度的指標。相反的，如果連他的黑咖啡不加糖都記不住，那麼這段感情在他心中就會逐漸扣分。天蠍的愛深沉又敏感，他們不說破，但全都記得。
巨蟹座／記住對方每件小事 希望付出被看見
巨蟹座對細節的記憶驚人，因為那是他們獲得安全感的來源。他們會記得你偏好的早餐口味、討厭哪種香水，甚至你家狗狗的名字。曾有巨蟹座表示，對方送再多玫瑰花，不如記得自己對某種花粉過敏來得貼心。在巨蟹眼中，愛不是聲勢浩大的浪漫，而是日常的體貼累積。他們不怕付出，只怕付出沒有被看見。
