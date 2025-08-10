殺破狼週運勢／2星座桃花盛開期 處女荷包看緊、雙子收入暴增

殺破狼2025年8月11日～8月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，木星與金星合相在家宅宮位，家中會有喜事，可能有親人論及婚嫁，或是正在購買新居，準備入住。某些白羊座繼承一筆土地，或是回鄉發展新的事業。

工作運方面，在面試、考試宮位的天王星相位良好，面試新工作時表現出前衛的世界觀，使你加分許多，很快就能獲得錄取通知。考各項證照、資格，猜題準確，可順利獲得執業資格，或進入公務機關服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束逆行，與冥王星呈現對分相，和前任復合之後，才發現對方的情感狀態沒清除乾淨，自己成為介入他人關係的第三者。某些白羊座則是在新舊戀人當中難以抉擇，會落得兩頭落空的結局。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，某個朋友十分固執，對事情的看法過於武斷，惹出了很多麻煩，會暫時將對方封鎖，避免自己捲入口舌是非中。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與木星合相在旅遊宮位，會選擇搭乘遊輪，或是入住高級渡假旅店的方式，在外地好好放鬆。除了享用豪華的設施與奢侈的美食之外，還能優雅地欣賞當地特有的美景。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會有許多接外快的機會，多賺一些零用錢，對於改善經濟狀況不無小補。某些金牛座因為辛勤工作獲得許多加班費，手頭因此寬裕許多。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星與海王星影響，工作量暴增，每天十分過勞，會想休長假，或是辭掉工作，好好放鬆。某些金牛座身處在不太愉快的職場，經常與同事發生糾紛，會因此被陷害、受到懲處。

健康運方面，火星在健康宮位行進，受到在心靈宮位的土星與海王星影響，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，這段時間需當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，睡眠狀況也不佳，經常做噩夢、淺眠，生活壓力較大。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與木星合相在金錢宮位，會到待遇更好的領域發展，獲得的薪資會是原來的倍數以上成長。創業中的雙子座，業績有突破性的進展，接到大量訂單，收入也暴增好幾成。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在人際關係宮位的土星、海王星影響，喜歡的人與某些異性朋友過從甚密，讓你覺得不太舒服，經常因此與戀愛對象爭執。某些雙子座的戀情被第三者介入，戀情面臨考驗。

溝通運方面，在溝通宮位的水星受到冥王星影響，與某些人溝通不良，對方十分固執，讓你覺得受挫感很重。某些雙子座在網路上的言論被放大，不斷有陌生人留言攻擊，十分困擾。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星受到火星影響，不論在任何領域，都會遇到對你懷有惡意的人，雖然已經很少露出把柄，但常常被雞蛋裡挑骨頭地謾罵，覺得做人很無奈。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，水星在金錢宮位結束逆行，與太陽齊聚，並受到財務宮位的冥王星影響，經濟狀況終於熬過最辛苦的時期，將一些貸款清償。有投資習慣的巨蟹座，投資標的長線可期，目前指數緩步爬升中。

感情運方面，木星與金星合相在命宮，桃花盛開的時期，會有許多人對你表示好感，甚至有人大膽告白，直接示愛。某些巨蟹座與喜歡的人正式交往，並有進入婚姻關係的打算，目前過著幸福的生活。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星呈現合相，受到家宅宮位的火星影響，會考慮到較遠的地區發展新事業，可能會需要搬家到外地工作。某些巨蟹座目前晉升管理職，或是正在創業階段，事業與家庭不能兼顧。

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，需要在短時間內找到一個可以棲身的新居，可能會將就在一個較為吵雜的區域住一陣子。這段時間需注意電器、爐火的使用，並要當心門戶安全，避免宵小闖入。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，參加某些活動感覺很愉快，跟週遭的人打成一片，但不會想留下任何聯絡資料，覺得這樣短暫的友誼也蠻不錯的。

工作運方面，在命宮的水星結束逆行，與太陽齊聚，許多延遲或是難以處理的事務，慢慢有了進展，雖然累積了一大堆工作需要收拾爛攤子，不過總比什麼問題都無法解決來得好。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到海王星與土星影響，會與陌生人因為一些小事吵起來，甚至需要請執法人員到場協調。某些獅子座和周遭的人溝通不良，表達的方式容易產生許多誤會。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到水星影響，原以為有機會復合的戀情，會因為雙方執念於過去的某些問題而告吹。感情穩定的獅子座，雙方因為一些不愉快正在冷戰中。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，在職場中危機處理得宜，化解許多麻煩，受到上司賞識，會交付重要的事務讓你管理。某些處女座則是選擇接案，或是遠端辦公的方式工作，時間比較自由。

人際關係方面，木星與金星合相在人際關係宮位，會出席一些大型的活動，結識許多名人，感到非常興奮。某些處女座遇到困難，會有許多人願意伸出援手支援，覺得十分感恩。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在財務宮位的海王星、土星影響，有些金錢的損失是花錢買教訓，下次不要再貪小便宜了。有投資習慣的處女座，誤信小道消息，套牢在高點。

感情運方面，在慾望宮位的土星與海王星呈現合相，受到火星影響，由於生理的需求強烈，被爛桃花糾纏上，對方除了欺騙感情，還會覬覦你的金錢，荷包請看緊一點。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星與木星合相在志業宮位，此時會被條件較好的公司挖角，進入較為有制度的職場工作。某些天秤座會想創業當老闆，目前進行的十分順利，已經接到許多訂單。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃某個海外的城市，到想朝聖的景點打卡。某些天秤座則是需要到海外出差，在很短的時間內辦完許多事務，還能好好遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，目前的戀情有許多閒言閒語，來自外界的壓力容易引發兩人的矛盾。某些天秤座目前陷入三角戀情中，必須做出抉擇，然而這對你而言是困難的。

健康運方面，火星在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是罹患急性疾病，某個器官發炎，造成高燒不退的現象，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的天王星相位良好，消費時參加抽獎活動，會獲得很多折扣，中獎的感覺很好，即便只是省了幾塊錢。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，可賺到許多零用錢。

遠行運佳，在遠行宮位的金星與木星呈現合相，會參加團費較貴的高級旅行團，到較遠的國度觀光，食宿、交通票券都較為奢華，在外享受貴族般的禮遇。某些天蠍座則是會邂逅異國桃花，對方對你很有興趣，感到受寵若驚。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星受到精神宮位的火星影響，工作壓力極大，經常需要加班，甚至熬夜把工作完成，已經到了身體與精神的極限，非常需要請長假，或辭掉工作，好好休養生息。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到水星影響，家庭中有較為固執的親人，常常惹出一些麻煩，要你收拾爛攤子，感到很心累。某些天蠍座居家附近環境不太安寧，發生一些可怕的案件，使你回家都感到提心吊膽。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星與木星呈現合相，消費時參加抽獎活動，可抽中大獎，是自己喜歡的東西，感覺很爽。有投資習慣的射手座，目前投資標的指數大幅上揚，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與土星受到在人際關係宮位的火星影響，目前情感關係有第三者介入，雖然覺得對方不足為懼，但還是覺得很惱人。某些射手座的戀情不被週遭的人看好，只能選擇低調，不想被他人唱衰。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到交通宮位的冥王星影響，到海外旅行，容易遇到交通方面的意外事故，受困在某個區域動彈不得，某些射手座重要行李遺失，整個行程都毀了。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到土星與海王星影響，切勿介入他人情感關係中協調，容易公親變事主。某些射手座在網路上發表言論會引來一些人謾罵，當心口舌是非。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星與木星呈現合相，單身的摩羯座會遇到有好感的對象，會有計畫地制約對方，讓他也喜歡上自己。感情穩定的摩羯座正準備進入婚姻關係，或是與另一半有進一步的人生計劃。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，在職場危機處理能力得宜，解決掉許多麻煩問題。某些摩羯座會選擇比較特殊的工作方式，像是遠端辦公，或是承接專案，工作時間或空間較有彈性，比較自由。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到財務宮位的水星影響，某個品牌推出限量的特殊商品，會不惜任何代價，一定要買到手。有投資習慣的摩羯座，容易因為想賺快錢，炒作短線失利，造成財務損失，甚至負債累累。

健康運方面，在疾厄宮位的水星結束逆行，與太陽齊聚，痼疾復發的問題終於穩定下來，但需要常常到醫院回診或調養，某些摩羯座感冒一直沒有痊癒的跡象，需要換一間醫院看診，試試看別的醫生開的藥，病情才能獲得改善。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星與木星呈現合相，會承接一個光鮮亮麗的案件或是任務，可獲得令人羨慕的資源，或是會與名人或是知名品牌合作，羨煞週遭的同事。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，單身者容易陷入自己都覺得不可思議的戀情中，對方的身份與你不相配，你卻深深被這樣的人吸引。某些水瓶座則是迷上虛擬偶像，每天都要在網路上和對方互動，感覺很愉快。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在交通宮位的海王星、土星影響，到海外旅行，行程銜接不順，沒搭到重要的交通工具，受困在偏僻的地區動彈不得，某些水瓶座則是長途跋涉，到某個地點只停留很少的時間，讓你覺得很不值。

溝通運方面，在溝通宮位的海王星與土星受到海外宮位的火星影響，與外國客戶或朋友在語言上溝通不良，或是文化認同的差異發生誤會，對方會覺得你很沒禮貌，自己也覺得他不好相處。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星與金星呈現合相，桃花盛開的時期，在此時會有許多人對你表達好感，你也會在這段時間突然陷入戀愛狀態。感情穩定的雙魚座，會收養寵物，或是有生育小孩的計畫。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會因為一些原因，入住離家不遠的旅店幾天，使用各種高級設施，還有豐盛的餐食可享用，有點樂不思蜀。某些雙魚座則是購買了新家電，生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到冥王星影響，各式各樣的麻煩的問題都解決了，職場恢復正常，但因為先前許多事務來回不斷修正，累積許多要處理的文件，最近特別忙碌。

健康運方面，水星與太陽齊聚在健康宮位，當心病毒感染或著涼感冒，引發呼吸系統發炎。如有頭暈、目眩、心悸的狀況，千萬不要大意，可能是心血管疾病的前兆，火星在疾厄宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

