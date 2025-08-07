千載難逢求運日！天赦日×立秋×月圓日齊聚 12生肖最強開運攻略出爐

本周迎來罕見的轉運時機。8月7日適逢立秋節氣與天赦日同日，8月8日則是農曆閏六月十五、月圓之夜，天時地利具足，形成一年難得一遇的求運良機。塔羅牌老師艾菲爾指出，這兩日天地能量匯聚，是許願、轉運、積福的重要時點，建議十二生肖可依個別運勢，善用專屬方法啟動下半年好運。

以下為各生肖在天赦日（8月7日）與十五月圓（8月8日）兩日的建議行動：

生肖鼠

8月7日：清理玄關，保持明亮整潔，象徵財路順暢；可配戴金屬飾品提升財氣。

8月8日：點燈供佛或布施行善，累積福報、拓展人脈，有助財運與事業提升。

生肖牛

8月7日：靜心冥想，感恩過往努力，穩定情緒；擺放綠色植物可提升氣場。

8月8日：親近自然、與家人共享晚餐，凝聚家庭能量，奠定穩固基礎。

生肖虎

8月7日：檢視事業目標、訂定行動計畫；穿亮色服飾增強氣場。

8月8日：參與公益或助人行動，累積善緣，擴大正面影響力。

生肖兔

8月7日：主動修復人際關係，與親友聯繫；配戴粉晶或玉石促進和諧。

8月8日：點香薰、與伴侶共度時光，營造溫馨氛圍，提升人際圓融。

生肖龍

8月7日：回顧成就、設定新目標；穿戴氣勢飾品強化自信。

8月8日：觀月、短途旅行，激發靈感，開拓視野。

生肖蛇

8月7日：獨處思考、提升直覺力；閱讀哲學書籍有助內在清晰。

8月8日：靜坐冥想或抄寫經文，淨化心靈、提升決策判斷。

生肖馬

8月7日：參與社交活動、展現活力；可穿紅色服飾增加行動力。

8月8日：進行戶外運動或規劃旅行，保持愉悅心情、提升整體運勢。

生肖羊

8月7日：展現溫柔與耐心，關懷親友；配戴珍珠或銀飾增添氣質。

8月8日：從事藝術創作或學習新技能，讓才華自然流露，吸引機會。

生肖猴

8月7日：運用智慧解決問題，增強應變力；多閱讀有助啟發。

8月8日：與智者交流，或嘗試新投資方式，靈活運用資源創造收穫。

生肖雞

8月7日：整理儀容、提升自信；配戴金飾或鑽飾強化氣場。

8月8日：表達意見、參與公開場合展現領導力，有助事業發展。

生肖狗

8月7日：陪伴家人與寵物、感受溫暖；配戴木質飾品提升穩定能量。

8月8日：整理居家環境、參與志工活動，累積福報與好運。

生肖豬

8月7日：犒賞自己、享受美食，放鬆心情；穿著舒適衣物助於放鬆。

8月8日：與親友聚會或進行小額投資，體現生活豐盛與穩定成長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。