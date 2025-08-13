12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動
喜歡一個人，除了平時的言語互動外，可以透過一些微小細節，來觀察對方是否有想你。占星師12talks在Ig分享「十二星座在想你時會做的表現（上）和（下）」文章，來看看各星座喜歡一個人時會做些什麼吧！
牡羊座♈
直接問「要不要出來玩？」
金牛座♉
簡單發訊息「在幹嘛？」
雙子座♊
突然出現在你面前，為你製造驚喜
巨蟹座♋
自己想了很久，但遲遲不敢行動
獅子座♌
不停地發限動，想吸引你的注意
處女座♍
默默投其所好，細心照顧你的喜好
天秤座♎
與你分享他的日常生活。
天蠍座♏
半夜突然問「你睡了嗎？」
射手座♐
喜歡和你分享人生哲理
摩羯座♑
主動邀約，願意花時間陪你
水瓶座♒
做一些奇怪但有趣的小舉動
雙魚座♓
發一大堆只有你看得懂的限時動態
