12星座這樣做「就是喜歡你」...金牛私訊「在幹嘛」、獅子狂發限動

占星師12talks在Ig分享「十二星座在想你時會做的表現（上）和（下）」文章。圖/AI生成
喜歡一個人，除了平時的言語互動外，可以透過一些微小細節，來觀察對方是否有想你。占星師12talks在Ig分享「十二星座在想你時會做的表現（上）和（下）」文章，來看看各星座喜歡一個人時會做些什麼吧！

牡羊座♈

直接問「要不要出來玩？」

金牛座♉

簡單發訊息「在幹嘛？」

雙子座♊

突然出現在你面前，為你製造驚喜

巨蟹座♋

自己想了很久，但遲遲不敢行動

獅子座♌

不停地發限動，想吸引你的注意

處女座♍

默默投其所好，細心照顧你的喜好

天秤座♎

與你分享他的日常生活。

天蠍座♏

半夜突然問「你睡了嗎？」

射手座♐

喜歡和你分享人生哲理

摩羯座♑

主動邀約，願意花時間陪你

水瓶座♒

做一些奇怪但有趣的小舉動

雙魚座♓

發一大堆只有你看得懂的限時動態

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

12talks

