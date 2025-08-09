交往要當心！3星座是情勒高手...天蠍翻舊帳、他說「我沒事」轉身崩潰

在感情世界中，有些人喜歡用情緒勒索的方式控制伴侶，以此控制對方的行為和行動。占星師12talks在Ig分享「最會情緒勒索的星座TOP3」文章，快來看看你的另一半有沒有這方面的特質吧！

TOP3 巨蟹座♋

巨蟹座的情勒方式是「以退為進」，表面上裝作很堅強，實際上內心很脆弱，最擅長說：「我沒事，你去忙，我自己可以」、「真的，不用擔心我」，說是體貼，實際上流露出悲傷的情緒，讓你忍不住想安慰他，然後又默默背起更多的責任。

TOP2 天蠍座♏

天蠍座的情緒勒索是最強的「情緒爆擊」，經常說：「我這麼做，還不是為了你？」、「我什麼都給你了，你卻...」，當他覺得遭到背叛或不被理解時，會把過往全部搬出來，讓你感到很心虛，在吵架時，總是站在制高點指責，只要沒按照他意思做，你就是不夠愛他。

TOP1 雙魚座♓

雙魚座的情緒勒索是「情緒洪水」，常會說：「你走啊，反正我不重要」、「全世界都知道你怎麼對我」、「我真的無法相信愛情了」，當他情緒崩潰時，並不是想故意傷害你，而是太需要被愛、被肯定了，當情緒失控，你甚至會覺得自己是壞人，還會反過來安慰他。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。