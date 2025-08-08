快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個讓老婆很安心的星座男。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個讓老婆很安心的星座男。圖／AI生成

性格穩定且溫柔的男性總能讓人很放心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個讓老婆很安心的星座男，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、下降星座(第七宮)。

TOP3 摩羯座／重視承諾 說到做到

摩羯座男生通常話不多，也不會講一些甜言蜜語或很浪漫的話，但只要是他說出口的話，就一定會做到，會讓老婆感到很放心。魔羯男進入一段婚姻並不會倉促準備，而是會非常認真對待。

TOP2 天蠍座／經濟大權 主動上繳

天蠍座會經過慎重考慮，透過心靈契合度來判斷，才會決定要不要進入婚姻關係。雖然天蠍座也很重視經濟狀況，但也希望給另一半安全的保障，因此結婚之後會主動上繳經濟大權，會讓老婆感到非常安心。

TOP1 金牛座／感情專一 不搞曖昧

金牛座只要認定一件事情，就不容易改變，對待感情的態度也是如此，只要認定這個對象，就會覺得對方是生命中最重要的伴侶，會為這個家撐起一片天，並且自身有點「感情潔癖」，不喜歡跟其他人搞曖昧，會非常忠於婚姻關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

太陽 星座運勢

延伸閱讀

不開心躲起來？12星座自閉排行榜…巨蟹第1、雙魚第2、最後1名字典從沒那兩字

四星座未來三年財運大開！金牛、巨蟹上榜 買房「下好離手」

運用資源獲得成功！3星座最「會寄生上流」...天秤有品味、他洞察力超強

感情再好也能轉身離開！「最絕情三星座」出爐 天蠍上榜

相關新聞

嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

性格穩定且溫柔的男性總能讓人很放心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個讓老婆很安心的星座男，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

戀愛超認真…3星座細節控！天蠍記錯咖啡口味就翻臉「你一定不愛我」

聽過這句話嗎？「你連我愛喝的奶茶口味都記不住，你根本不愛我。」搜狐網分享有三個星座戀愛是超級細節控，┬對待感情超認真，因為自己全心全意奉獻，也對另一半要求頗高，動不動就在測試真心，快看看都有誰上榜吧。

每日星座運勢／處女可參加團體活動 異性緣超級旺

2025-08-08牡羊座短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。【整體運】感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會

自信爆棚…5星座「我是天才」！天蠍早看穿、獅子等人誇、他無師自通

有些人總覺得自己與眾不同、聰明過人，彷彿天生就是為了解題、創新和領導而生。小孟塔羅牌的雲蔚老師分析選出，最常認為自己是天才的五種人格特質，他們或自信滿滿、或靈活聰慧、或深藏不露，總能在各自的領域閃閃發光。

牧師遇車禍橫死！90分鐘後復活…見證奇蹟「親友列隊歡迎…我去過天堂」

在急救人員宣告我死亡至少九十分鐘後，上帝回應了那位牧師的禱告。我回到了這個世界。當我死去的時候，既沒有穿過一條又黑又長的隧道，也沒有離去或歸來的感受，更未感覺身體被帶進光明裡。我沒聽見任何聲音，不管呼喚的對象是不是我。我生前最後見到的景象，是橋梁和雨水，與此同時，一道光籠罩了我，其光芒超越世俗的任何理解或描述。如此而已。

天生絕配！「這4對生肖」婚後好運加倍、財運增長 子女優秀又幸福

在華人傳統命理中，十二生肖的相生相合關係，蘊含著深厚的文化與家庭哲學。其中，有幾組生肖組合被認為是天作之合，不僅婚後關係和諧，更能相互扶持、財運增長，子女聰穎有成。「搜狐網」列出以下幾對生肖搭配，在星象學中被視為「天生貴人」，是值得留意的人生伴侶選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。