嫁了嫁了！3星座男讓老婆很安心...天蠍工資全上繳、他有「感情潔癖」

性格穩定且溫柔的男性總能讓人很放心。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個讓老婆很安心的星座男，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、下降星座(第七宮)。

TOP3 摩羯座／重視承諾 說到做到

摩羯座男生通常話不多，也不會講一些甜言蜜語或很浪漫的話，但只要是他說出口的話，就一定會做到，會讓老婆感到很放心。魔羯男進入一段婚姻並不會倉促準備，而是會非常認真對待。

TOP2 天蠍座／經濟大權 主動上繳

天蠍座會經過慎重考慮，透過心靈契合度來判斷，才會決定要不要進入婚姻關係。雖然天蠍座也很重視經濟狀況，但也希望給另一半安全的保障，因此結婚之後會主動上繳經濟大權，會讓老婆感到非常安心。

TOP1 金牛座／感情專一 不搞曖昧

金牛座只要認定一件事情，就不容易改變，對待感情的態度也是如此，只要認定這個對象，就會覺得對方是生命中最重要的伴侶，會為這個家撐起一片天，並且自身有點「感情潔癖」，不喜歡跟其他人搞曖昧，會非常忠於婚姻關係。

