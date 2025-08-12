嘴甜得人疼！3星座特別有「長輩緣」...巨蟹有禮貌、他笑臉迎人

性格聽話乖巧且善良的人總是會受到他人喜歡。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別容易得到長輩喜愛的星座，快來看看你有沒有這方面特質吧！請參考太陽、水星、上升星座。

TOP3 巨蟹座／個性穩定 相處不累

長輩除了平時照顧晚輩外，其實他自己人生忙碌辛苦，其實也需要他人的關懷，巨蟹座穩定傳統的個性讓他在面對長輩時表現出禮貌的特質，會站在長輩的立場關懷，長輩與此類人相處起來很輕鬆，不會那麼累，自然而然能得到長輩疼愛。

TOP2 雙魚座／笑容滿面 很有禮貌

雙魚座的人只要走出家門，臉上都是掛著笑容，也打從心底喜歡跟各種人相處，遇到長輩時，也能露出更親切的笑容迎接，對人有禮貌、將心比心且非常有同理心，遇到人總是會想方法先打起精神，希望用笑容打動他人，總是微笑的雙魚座當然能夠獲得長輩喜愛。

TOP1 天秤座／噓寒問暖 貼心關懷

天秤座的人打從心裡知道人際相處的分寸或禮貌，能夠拿捏得很好，此外天秤座心情好時總是發自內心喜歡跟人相處、互動，遇到長輩時也喜歡跟他們互動，觀察力更是敏銳，會及時發現長輩需要些什麼，並運用自己的資源為長輩解決問題，很貼心地付出關懷。

