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今天「立秋」4生肖注意腹部疾病…謹記「少辛增酸」養肺護肝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入立秋節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖／AI生成
今天進入立秋節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖／AI生成

今天下午1時52分會進入「立秋節氣，命理師楊登嵙說，立秋節氣一到，代表自然界陽氣開始收斂，肺屬金，肺臟也是「嬌臟」，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，此節氣要謹記「少辛增酸」，多吃酸味的水果、蔬菜，例如奇異果、蘋果等，立秋節氣有兔、馬、羊、豬4個生肖要注意腹部毛病。

命理師楊登嵙說，立秋節氣象徵禾谷成熟，屬豐收的季節，古人有云「春夏養陽，秋冬養陰」、「春生夏長、秋收冬藏」之說，養生一定要順應四時，才能達到延年益壽的目的。

楊登嵙說，立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，人應當開始做好保養陽氣的準備。肺屬金，秋季大地一片金黃，所以肺主秋季，秋季主收，燥為秋季之主氣，肺為「嬌臟」不耐寒熱，很容易被秋燥所傷，因此需要潤燥、養陰、潤肺。

楊登嵙解釋，秋天屬金，金克木，所以秋天這種氣會抑制你的肝氣、肝血的生發。肝開竅於目，所以此時眼睛視力就會有所下降，立秋養生重在「養肺護肝」。

他說，此節氣飲食要「少辛增酸」，愛吃辛辣刺激食物的人需克制，夏季吃些辛辣食物可增加食欲，但是立秋後要適當減少，因為秋天要收肺氣，辛辣太盛則傷肺，「增酸」的目的是為了增強肝臟的功能，所以要多吃酸味的水果和蔬菜，如奇異果、蘋果、石榴、葡萄、橘子、檸檬、番茄等。

他也說，立秋健康要注意的是兔、馬、羊、豬，小感冒、小病痛會特別明顯，但不會嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立秋 節氣 生肖 楊登嵙

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