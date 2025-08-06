快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

四星座未來三年財運大開！金牛、巨蟹上榜 買房「下好離手」

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》點名四大星座，包括金牛、巨蟹、獅子、天秤座的朋友，未來三年運勢有望強勢上升。圖／AI生成
《搜狐網》點名四大星座，包括金牛、巨蟹、獅子、天秤座的朋友，未來三年運勢有望強勢上升。圖／AI生成

未來三年，誰將開啟人生順風車？《搜狐網點名四大星座，包括金牛、巨蟹、獅子、天秤座的朋友，運勢有望強勢上升，不僅事業運、財運看俏，連家庭生活也越來越幸福。

金牛座

金牛座向來腳踏實地，對金錢敏感且善於規劃，未來三年，將靠著穩健的理財與投資眼光，一步步累積起豐厚的資產，不論是買房置產、投資基金，金牛都懂得審時度勢、精準下手。職場上，他們踏實肯做的態度也會獲得主管青睞，升遷與加薪指日可待。隨著收入水準提升，家庭生活自然越來越富足，溫馨又安穩的日子正在等著他們。

巨蟹座

對巨蟹座來說，家人永遠是第一順位，未來三年，巨蟹的好運將集中在家庭層面，不僅有機會迎來新生命，也可能在家庭支持下闖出一片事業新天地。這段時間，巨蟹座會感受到前所未有的情感支撐與安定力量，努力帶來實質回報，讓整個家過上更舒適的生活。

獅子座

獅子座天生有氣場、做事有魄力、說話有分量，未來三年，他們將站上屬於自己的舞台，展現實力與才華，也因此吸引不少貴人靠近。這些貴人將在適當時機推他們一把，讓獅子在職場上大展身手、事業蒸蒸日上。財富累積的同時，他們也更有餘力照顧家人，改善居住環境，過上有品質又有溫度的生活。

天秤座

天秤座擅長溝通與協調，在職場和人際之間游刃有餘。接下來三年，他們將善用人脈與口才，在事業上順風順水，與合作夥伴攜手共創雙贏局面，財富自然隨之而來。天秤也不會忽略家庭的重要性，懂得營造和平氣氛、處理家庭瑣事，讓家人之間相處愉快，經濟穩定又感情融洽，日子過得格外輕鬆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 獅子座 天秤座 巨蟹座 金牛座 搜狐網

延伸閱讀

不開心躲起來？12星座自閉排行榜…巨蟹第1、雙魚第2、最後1名字典從沒那兩字

69元便當見「超清瘦排骨」！他哀怨「盒子太大嗎？」 老闆回應了

嬰兒臉發黑竟是蚊子咬的！醫揭「屈公病」重症案例：出生幾天就中招

4生肖立秋後「感情陷入考驗」 屬豬缺少安全感、屬馬易陷三角戀

相關新聞

四星座未來三年財運大開！金牛、巨蟹上榜 買房「下好離手」

未來三年，誰將開啟人生順風車？《搜狐網》點名四大星座，包括金牛、巨蟹、獅子、天秤座的朋友，運勢有望強勢上升，不僅事業運、財運看俏，連家庭生活也越來越幸福。

4生肖立秋後「感情陷入考驗」 屬豬缺少安全感、屬馬易陷三角戀

立秋之後，大耗星影響4大生肖，可能會出現感情的挑戰。紫微斗數老師姚本軍指出，大耗星在紫微斗數中，通常呈現出失落與消耗能量的情形，當落在感情的位置時，將會使四個生肖的人，在情感上出現錯置、誤解、甚至是離開、分別的狀態，尤其2025年立秋之後，會分別落在不同生肖的重要宮位。

12星座花錢習慣比一比！射手願花光財產去流浪 誰連1元都要算清楚？

根據日媒「占いTV」中，繭居生活占卜研究師月星七海的專欄分享，個人的金錢使用方式可以從星座看出端倪。有人擅長分配，有人花錢沒有節制，也有人過度節省。以下依照不同金錢觀，列出12星座的消費類型。

不開心躲起來？12星座自閉排行榜…巨蟹第1、雙魚第2、最後1名字典從沒那兩字

每當心情不好或是壓力太大，有些人會選擇封閉自己，躲起來療傷。搜狐網分享12星座自閉指數排行榜，快看看你排第幾名。

哪個血型最愛囤貨？這型人總不慎多買 AB型靠一招不怕沒庫存

根據日媒「占TV」中，擅長塔羅牌和紫微斗數占卜師ZERO的專欄分享，洗髮精、洗衣粉等生活用品，一旦用完且家中沒有備品時，還頗令人傷腦筋。哪一個血型的人會為了避免這種煩惱，連備用品的份量一起購買呢？

關稅震盪席捲全球！川普命盤暗藏衝突宿命「風暴中心的超級巨星」

若要解釋川普那種近乎「人生即戰場」的行為模式，就不能忽略命盤中最具爆發性的組合：遷移宮中的七殺加擎羊。這不只是對其人格特質的補充，更是決定其對外互動風格、衝突頻率與風險選擇的關鍵因素

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。