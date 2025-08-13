重大車禍宣告死亡又活過來…牧師釋然：我回不到過去「接受新常態」
牧師唐．派普在一場嚴重車禍中被宣布死亡，死亡瞬間，他進入天堂，看見了無比燦爛的光、聽見美妙的音樂，並與早已離世的親友重聚，親友充滿喜樂和愛的樣貌，讓他深感安慰且幸福。然而，他並未就此留在美好的天堂。宣告死亡後90分鐘，他奇蹟般復活，被送返人間之後，牧師面對身體的重度傷殘與心理的無盡煎熬，他不斷質疑、甚至抱怨為什麼上帝讓他回來？讓他受這麼多的苦？過程中，他慢慢理解自己的使命，也就是分享這段經歷，幫助那些面對痛苦、哀傷或對信仰感到疑惑的人。
有些事情一旦發生，就再也無法恢復原狀，因為它們擾亂了我們原本的生活。人生就是這樣。
人類的天性傾向於努力恢復過去的生活模式，並從斷裂之處重新開始。但要是我們夠聰明的話，就不會努力想回到過去的模式（事實上也不可能「回到過去」）；相反的，我們必須忘掉舊的生活，接受一套「新的常態」。
我浪費了很多時間回想自己過去曾有多健康、身體活動完全不受限制，也常在腦中想著生活該是如何如何。然而現實中，我知道生活再也無法回到跟過去一樣，我必須自我調整，接受身體的障礙，讓它成為新生活的一部分。
記得小時候，我曾坐在曾祖父母家客廳裡的一張棕色大地毯上，聽他們談論往日的美好時光。聽過幾個故事後，我心想：「那些日子不見得真的有那麼好。」──至少從他們所講的往事聽起來，並不是那麼美好。也許對他們來說，那的確是一段美好的時光，但他們或許也忘了那些日子裡同樣有負面的部分。在人生中的某些時刻，許多人都會想回到過去那種更簡單、更健康、更幸福的日子，但我們做不到，只好偶爾追憶過往。
我二十幾歲時曾擔任電臺主持人。當時經常播放老歌，打電話來點播這些歌的人往往表示，過去的音樂比現在的好。事實上，在那段時間，暢銷和不暢銷的歌我們都播過，只不過那些沒那麼受歡迎的歌曲很快就被人遺忘了，和現在沒什麼兩樣。不受歡迎的音樂，就不會有人點播。
確實，動聽的歌曲令往日時光變得更美好，彷彿那些時代的所有音樂都是經典中的經典。事實上，三十年前、五十年前也都有不受歡迎的歌曲—事實上，「爛歌」可是有一大堆呢。人生經歷也是如此。我們傾向於忘記負面的過去，經常追憶愉快的往事。事實上，我們選擇性地記住了一些事，也選擇性地遺忘了一些事。
等到想通這個道理後，我就決定不再回憶過去了。我認為，無論從前的時光多麼完美，那段人生已經結束。無法回到過去那個健康強壯的我，唯一能做的，就是建立一個全新的常態生活。
「是的！」我對自己說：「有些事我再也做不到。我可以不喜歡這樣，甚至自怨自艾，但無法改變現狀。如果能早一點心平氣和地面對現實、接受挑戰，就能早一點獲得內心的平安，享受新生活。」
(本文摘錄自《去過天堂90分鐘》，究竟出版，未經同意禁止轉載。)
