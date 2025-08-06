4生肖立秋後「感情陷入考驗」 屬豬缺少安全感、屬馬易陷三角戀

立秋之後，大耗星影響4個生肖，可能會出現感情的挑戰。紫微斗數老師姚本軍指出，大耗星在紫微斗數中，通常呈現出失落與消耗能量的情形，當落在感情的位置時，將會使四個生肖的人，在情感上出現錯置、誤解、甚至是離開、分別的狀態，尤其2025年立秋之後，會分別落在不同生肖的重要宮位。

2025年紫微斗數中大耗星對於生肖豬者，象徵的是整體人生能量的內耗與困惑，感情上更容易因「主觀的錯覺」而做出誤判。生肖屬豬的人很容易對於過去的戀情，有過度理想化的投射，或者在當下的關係中，總覺得「不夠」、「缺少了什麼」，而這種感覺不是來自對方的實際行為，而是源於內心的空虛與不安。

因此，在2025年立秋之後，屬豬者若對某段感情遲遲無法確認或總覺得不安，其實不是對方改變，而是自己對「情感安全感」的需求進入了過度放大的階段，反而可能在自我懷疑中錯失了原本可得到的真情。

生肖雞

大耗星對於生肖雞者，感情的課題並非表現在戀情本身，而是深藏在內心的「享受與依賴」這個面向。生肖雞的人容易陷入一種「我為什麼得不到愛？」的心理回聲裡，在2025年立秋之後，會感覺到自己在情感世界中付出很多，卻總得不到理想中的回報。

這種心理上的失落容易讓人變得脆弱、挑剔，甚至出現因情緒不平衡而無意中傷害對方的情況。真正的課題其實不是愛不愛，而是你是否能放下那些「應該被疼愛」的執著。

生肖馬

大耗星對於生肖馬者，感情關係特別容易受到人際、與第三方干擾的影響，特別是在愛情中存在共同朋友、同事或團體關係時，更容易出現旁人的介入、誤傳、誤解，甚至被牽扯進曖昧的三角關係中而不自知。

在2025年立秋之後會發現，原本單純的戀愛開始變得複雜，有時甚至無法判斷自己到底是因為愛，還是因為「某種責任感」才維持一段關係。這種來自外部人際的拖累，會讓他們難以釐清真正的情感需求，也可能讓一段原本有機會深刻的關係，在糾結中錯過了彼此的真心。

生肖牛

大耗星對於生肖牛在2025年立秋之後，將是對婚姻與長期伴侶關係產生嚴峻考驗的時間點。在這個時期容易發生「感情中的損耗現象」，好像彼此的關係彷彿進入消磨期，無論再怎麼努力，都感覺不再像以前那樣自然與契合。更嚴重的是，屬牛者在這時期內很可能會因為另一半的行為選擇感到失望、無助，甚至懷疑是否該繼續維繫這段關係。

有些人會選擇壓抑與忍讓，導致情感內耗加劇，有些則可能乾脆選擇斷裂。受其影響，提醒生肖牛者感情不只是「撐過去」就好，而是必須重新校準你們的價值觀是否仍然契合。