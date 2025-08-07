牧師遇車禍橫死！90分鐘後復活…見證奇蹟「親友列隊歡迎…我去過天堂」

我死於一九八九年一月十八日。

醫護人員幾分鐘內就到達了事故現場。他們發現我已沒有脈搏，便宣布我已經死亡。他們用防水布蓋住我，如此一來，當他們處理其他人的傷勢時，圍觀者便不至於盯著我看。我完全沒注意到周圍有醫護人員或其他人。

死亡之後，我直接去了天堂。

當我在天堂時，一位浸信會牧師來到事故現場。儘管他知道我已經死了，卻仍趨前為我毫無生命跡象的軀體禱告；即使急救人員嘲笑他，他仍拒絕停止這麼做。

在急救人員宣告我死亡至少九十分鐘後，上帝回應了那位牧師的禱告。我回到了這個世界。

當我死去的時候，既沒有穿過一條又黑又長的隧道，也沒有離去或歸來的感受，更未感覺身體被帶進光明裡。我沒聽見任何聲音，不管呼喚的對象是不是我。我生前最後見到的景象，是橋梁和雨水，與此同時，一道光籠罩了我，其光芒超越世俗的任何理解或描述。如此而已。

當我再次意識到時，我發現自己站在天堂。

當我環顧四周，內心不由得充滿喜樂。我注意到有一大群人站在一扇富麗堂皇的大門前。我不知道他們離我多遠，但距離之類的事似乎無關緊要。當那群人向我跑來時，我沒看見耶穌，卻看見許多熟悉的面孔。我立刻明白，這些都是先我離世的人，他們的出現顯得非常自然。

他們向我簇擁而來，每個人臉上都帶著微笑，並高聲讚美上帝。雖然沒人這麼說，但我直覺知道這是我的天國歡迎會。他們在天堂的門口聚集，正等著我。

我看見曾祖父，聽到他的聲音，也感受到他的擁抱。他說他很高興我加入他們。我看見之前不幸在湖裡溺斃的高中同學貝利．威爾遜，他抱住我，笑得非常開心，令我難以置信。他與每個隨之而來的人都不停地讚美上帝，並說他們有多高興能看到我，也歡迎我來到天堂，加入他們全心投入的團契。

就在這時，我看見兩位過去很疼愛我、經常與我談論耶穌基督的老師。我走在這群人之中，發現各種年齡的人都有，儘管有許多人過去從未見過，但每個人都曾影響我的生命；儘管他們以前互不相識，現在卻好像很熟絡。

天堂有許多意義，但毫無疑問的，它是最偉大的家庭聚會。

我所經歷的每樣事物，都像是為感官而預備的超級筵席，任我取用。我從未感受過如此強而有力的擁抱，更從未經歷如此美妙的景致。天堂的光線和質地，無法用世俗的目光來解讀，溫暖和明亮的光芒包圍了我。我環顧四周，幾乎無法一一辨認出那些鮮活、耀眼的繽紛色彩。每種色彩都超越了我曾有的體驗。

隨著感官意識加深，覺得自己以前似乎從未真正地見過、聽過或感受過任何事物。

我再次注視身邊所有人，意識到他們都曾在我成為基督徒的過程中幫過我，或是曾在信仰成長的過程中鼓勵我。每個人都對我有正面影響，並在屬靈上引導我成為一個更好的基督徒。我知道（又是那種不知道自己為什麼會知道的直覺），因為他們對我的影響，才使我得以在天堂和他們相聚。

我覺得被愛，遠勝我一生中所有被愛的體驗。他們並沒有真的說「愛我」，我也不記得他們說了什麼，但當他們注視著我，我便徹底明白《聖經》裡所謂「完全的愛」是什麼。它從每個圍繞著我的人身上散發出來。

在天堂的經歷中，一個至今仍留在我腦海、獨特而生動的記憶，──我稱它為「音樂」，但它與任何我在世間聽過或期待聽到的都不一樣。讚美的旋律盈滿在空中，源源不絕的力量和無窮的變幻令我震撼。

讚美之聲永不停歇，但對我來說，最特別的是同一時間竟有上百首樂曲齊聲歡頌，全都在敬拜上帝。當我靠近宏偉莊嚴的大門時，讚美之聲從四面八方湧來，我意識到每個聲音都在讚頌上帝。

即使回到人世之後，有時我仍會聽見那樂音微弱的回聲。當我特別疲倦、閉眼躺在床上時，偶爾會伴著那充滿我內心的天堂樂音入睡。不管一整天有多辛苦，平安會立刻充滿我整個人的每一個角落。往事依然會重現，只是和一般人不太一樣──閃現在心裡的多半是聲音，而不是影像。 《去過天堂90分鐘》。圖／究竟出版提供

每當我思考那段有關天籟的記憶對自己的意義時，總不免覺得稀奇。我原本以為，最令我難忘的應該是自己眼見的事物，或是與某位親人的擁抱。但經歷了那麼多之後，我最珍惜的竟是那些樂音，甚至等不及想再次親耳聽到。這是我所嚮往的。我確實想見到那些人，但也知道，自己會永遠與他們同在我想再度經歷在天堂裡的每一件事──尤其是，非常期待再次聽到那些永不止息的讚美之聲。

