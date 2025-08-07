今立秋…大環境不安 命理師曝「轉運3法」 5星座運勢大旺

週四(8/7)就是立秋了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，溝通與行動力是未來16天的重點，一切事情與承諾要用『S.M.A.R.T.』的指標衡量，S是具體，M是可衡量，A是可達成，R是相關性，T是有期限，如果這幾樣條件都具備，即可在這立秋期間順風順水。

邱彥龍老師建議，這段期間可多拜觀音、媽祖、三清道祖、三太子、土地公、土地婆、地母娘娘跟地基主，服飾方面可穿搭霧白、象牙白、霧銀、香檳金、米駝色、燕麥色、霧藍色、深海藍、灰藍、橄欖綠、墨綠色、煙灰色、鉛灰色或淺可可色，會讓人看起來乾淨專業，提升對你的信任度，讓成交率大增，也能增強創意，減少分心。

至於飾品則可多佩戴白金、銀、鉑金、霧面鋼、澳白珍珠、南洋珍珠、大溪地珍珠、Akoya珍珠、巴洛克珍珠、黑曜石、白水晶、黃水晶、白瑪瑙、虎眼石、和闐玉、天珠、藍玉髓、海藍寶、祖母綠、翡翠或綠幽靈水晶等，能增強名望、權威跟信任感，讓磁場更乾淨聚焦，讓面試、談判跟簽訂單更容易達成，且可穩定財運，讓溝通順暢，減少口舌是非，還可防小人，抵抗負能量。

邱彥龍老師指出，立秋期間這16天星相顯現出小人會用很多規則試圖控制，或用數據、金錢、人情道德和制度來做為攻擊與抹黑，但無需隨之起舞，只需用真實的證據回擊即可；至於8月12日水星順行，事業的方向會比較明朗，能重新找到定位，雖然內部會有舊問題壓制或有人刻意編故事阻礙行動，用點智慧解決即可。木星廟旺，能量極強，可以帶來不錯的貴人運，只要懂得照顧對方的情緒價值，財富跟感情會自然出現。

邱彥龍老師也提供【立秋轉運三法】如下：

1.夜間淨水順氣法：

每日晚上泡腳：溫水＋死海鹽＋尤加利精油(1滴)。

手持黑曜石，排濁助眠。

2.晨間陽氣潤心法：

每日早上7:00~9:00之間，坐正西方或東南方，面向正東方或西北方，深呼吸5次，默念（收藏、聚焦、成功）

3.空間聚能法：

在辦公桌上放白水晶球或珍珠擺件(正前微右) ，提升信任感與儲存成交之氣。

邱彥龍老師指出，立秋期間身體要注意感冒、喉嚨痛、甲狀腺、肩頸痛、腸胃炎、皮膚病、過敏、水腫、內分泌失調、精神錯亂、視力不佳、膿瘡、牙痛、韌帶膝蓋傷、痛風、動脈硬化、重聽、急性神經狀況、抽筋、抽搐、腦神經衰弱、昏睡、中毒、幻想、婦科問題等，同時也要注意血光跟火災意外。

至於立秋期間最旺的星是太陽、木星、火星跟金星，邱彥龍老師說明，這對元首、地區領袖、大企業家、名人、明星、網紅、慈善福利機構、司法界、命理產業、身心靈產業、銀行金融保險業、報業、印染、纖維、橡膠業、娛樂創意產業、藝術行業、品牌顧問、幼兒教育、家庭療癒產業、親子事業、軍工軍警產業、化學產業、醫療產業等都是走旺運。至於上升星座、太陽星座或月亮星座落在巨蟹、水瓶、雙子、獅子及天秤等5個星座，則是好運連連，情感穩定，智勇雙全，蛇來運轉，步步高升。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之渙》卦曰：『解商驚惶，散我衣裝，君不安邦。』來提醒立秋期間大環境整體會呈現不安局面，若內亂就將導致外亂，若家不安則國不安，領導者無力安定國內外的話，會讓大環境處於混亂不安之中，導致大量財富流失，人心惶惶，商人四散而逃，若自我跟家庭甚或國家都不能穩定的話，則有崩潰之勢。

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