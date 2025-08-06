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不開心躲起來？12星座自閉排行榜…巨蟹第1、雙魚第2、最後1名字典從沒那兩字

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為心情不好，一個人躲起來示意圖、圖/AI生成
圖為心情不好，一個人躲起來示意圖、圖/AI生成

每當心情不好或是壓力太大，有些人會選擇封閉自己，躲起來療傷。搜狐網分享12星座自閉指數排行榜，快看看你排第幾名。

★TOP 1 巨蟹座

心中有情緒海綿，每當吸飽負能量，就會縮回蟹殼裡療傷。

★TOP 2 雙魚座

超級玻璃心，無法承受一點打擊，每當現實太殘酷時，就躲進幻想世界裡避難。

★TOP 3 處女座

無法接受負評，被說中就惱羞，覺得「全世界都不懂我」。

★TOP 4 天蠍座

無法承受背叛，只要感受到自己的信任被辜負，立刻冰封自己。

★TOP 5 摩羯座

不想露出崩潰脆弱那面，只要感受工作壓力過大時，就拒絕一切社交。

★TOP 6 金牛座

太過固執，只要想法被否定，直接封鎖不溝通，啟動冷戰模式。

★TOP 7 天秤座

「最怕別人不喜歡自己」，當發覺人際關係失衡時，就躲起來糾結。

★TOP 8 雙子座

什麼都略懂，被人當面戳破「好膚淺」後，表面打哈哈，內心緊閉起來。

TOP 9 水瓶座

受不了「人類也太無聊」，主動關起心門，斬斷聯絡。

★TOP 10 獅子座

平常高調刷存在，只有「當眾出醜」，會選擇暫時退出江湖。

★TOP 11 射手座

過動兒很少安靜，當自由被限制，才會用沉默抗議。

★TOP 12 白羊座

他的字典裡根本沒有「自閉」這兩字，人生向來有架就吵、有火就發、有架就打。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

自閉 星座

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