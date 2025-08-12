財源廣進！2025下半年生肖財運TOP5...狗認識貴人、這動物天降喜事

經過了上半年，下半年各生肖的財運如何呢？命理專家湯鎮瑋老師分享今年下半年生肖財運前五名，提醒民眾從農曆來講即將進入下半年，要把握好自身運氣，不要讓難得的財運跑掉了！

TOP5 生肖牛

屬牛的人下半年會迎來「月德星」，可以得到長輩或一些年紀較大朋友的助力或幫忙，建議多聽取有經驗的人，例如長輩或長官的意見，集思廣益去面對想解決的問題，不僅可以很圓滿地解決問題，更對於財運、事業和健康方面都有益處，尤其對於「女性長輩」更要維持好關係。農曆七月時要多迴向給歷代祖先，因為這個月德星有「福蔭」的意思，應要好好利用這段期間的運勢。

TOP4 生肖龍

屬龍的人將迎來「八座星」，代表八方來財，只要專心做好想做的事，就能心想事成，每個人的目標夢想不盡相同，但是這顆星能幫助你達成目標，只要專心做好一件事自然會成功，「專心」是關鍵字，不要去額外搞一些有的沒的，建議把本業做好，別人看到你的認真，自然八方來財。

TOP3 生肖狗

屬狗的人下半年將迎來「陌越星」，代表陌生的貴人將帶來財運，一定要廣結善緣，尤其是做生意、做業務的人，更要注意分別心不要太重，否則恐錯失機會，對於身邊的人，請不要帶有目的性、有分別的對待，量力而為幫助人，但不要累垮自己，要有智慧地幫忙，就能拓展財運的機會。

如果想賣房買房，建議調整一下房子的風水，或是更新一下居住的地氣，對於財運也會更加的加分。

TOP2 生肖虎

屬虎的人下半年會有苦盡甘來的感覺，上半年好像有點諸事不順，到下半年只要想通、不執著，大澈大悟去改變，自然能享受豐收的果實，建議要放下不愉快、不需要的東西，放掉之後才有辦法抓到新的機會，賺到錢的前提是先改變思維，例如接收新的資訊、從舊有產業導入新的方法，自然能把事情做好。

TOP1 生肖雞

屬雞的人將迎來「天喜星」，代表天降喜事，有些人可能是母憑子貴，或是結婚後另一半帶財，當家有喜事的時候，自然帶來財運，不管結婚還是生子，如果有目標想達成，下半年可以多努力，好運可以幫助你心想事成。

另外一顆星叫「福德星」，福報深的人下半年小確幸會變多，讓你賺錢的機會比別人多，能否抓住機會取決於你平常努力扎根，如果努力有了，機會自然也會來。如果福報不夠深，還是會遇到一些障礙，但也因為提早注意到障礙，也有機會逢凶化吉。

