運用資源獲得成功！3星座最「會寄生上流」...天秤有品味、他洞察力超強

有些人會依靠自身的優勢，先依附在有權勢人的周圍，再放大優勢最終獲得成功。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個最會寄生上流的星座，請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

TOP3 天秤座／圓融優雅 善結貴人

天秤座有自身的人格魅力，又有自己的品味，每個人都喜歡交這種朋友，本身沒有包袱，又散發出個人品味，容易去結交到生命中的貴人，能夠整合資源、將資源用在CP值最高的地方，雖然花不多錢，但打扮起來富麗堂皇又漂亮優雅，獲得所有人的青睞。

TOP2 天蠍座／洞察局勢 長遠布局

天蠍座本身洞察力很強，能夠精準找到社會的脈動，找到大家想要些什麼，此優勢能夠連結人緣，並連接資源之間的關係，是很強的潤滑劑和連結劑，甚至可化身黏著劑，在人與人的互動之間，為自己爭取最有利的位置。

TOP1 摩羯座／目標清晰 務實攀升

摩羯座的人很清楚自己目標在哪裡，會從長遠開始就構思計畫，透過自身的務實來節節攀升，可以拿出來什麼就先拿，別人覺得他們在犧牲奉獻，但其實是在運用自身能量來墊高想要的事物，藉由企圖心和目標計畫，倚靠策略耐心，最終在長線獲得成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。