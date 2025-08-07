快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

運用資源獲得成功！3星座最「會寄生上流」...天秤有品味、他洞察力超強

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個最會寄生上流的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個最會寄生上流的星座。圖／AI生成

有些人會依靠自身的優勢，先依附在有權勢人的周圍，再放大優勢最終獲得成功。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個最會寄生上流的星座，請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

TOP3 天秤座／圓融優雅 善結貴人

天秤座有自身的人格魅力，又有自己的品味，每個人都喜歡交這種朋友，本身沒有包袱，又散發出個人品味，容易去結交到生命中的貴人，能夠整合資源、將資源用在CP值最高的地方，雖然花不多錢，但打扮起來富麗堂皇又漂亮優雅，獲得所有人的青睞。

TOP2 天蠍座／洞察局勢 長遠布局

天蠍座本身洞察力很強，能夠精準找到社會的脈動，找到大家想要些什麼，此優勢能夠連結人緣，並連接資源之間的關係，是很強的潤滑劑和連結劑，甚至可化身黏著劑，在人與人的互動之間，為自己爭取最有利的位置。

TOP1 摩羯座／目標清晰 務實攀升

摩羯座的人很清楚自己目標在哪裡，會從長遠開始就構思計畫，透過自身的務實來節節攀升，可以拿出來什麼就先拿，別人覺得他們在犧牲奉獻，但其實是在運用自身能量來墊高想要的事物，藉由企圖心和目標計畫，倚靠策略耐心，最終在長線獲得成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

感情再好也能轉身離開！「最絕情三星座」出爐 天蠍上榜

12星座怎麼看舊愛回頭？有人翻舊帳、有人秒心軟

火星進天秤！四星座人設翻車？牡羊變拖拖拉拉、2動物情緒暴走

823鬼門開！這些人容易卡到陰...2生肖別上山下海、2星座不要鐵齒

相關新聞

血型揭密情侶吵架模式！B型火爆完主動認錯 這型人愛翻舊帳升級衝突

根據日媒「占TV」中，占卜師紅Taki的專欄分享，男女朋友之間發生爭執時，各血型會有不同的反應模式。以下依血型分類，整理出吵架時的典型行為與心理特徵

運用資源獲得成功！3星座最「會寄生上流」...天秤有品味、他洞察力超強

有些人會依靠自身的優勢，先依附在有權勢人的周圍，再放大優勢最終獲得成功。星座專家白瑜老師分享3個最會寄生上流的星座，請參考太陽、上升、金星、10宮星座。

百年難逢！「立秋遇天赦」雙吉日來了 民俗專家：這天轉運最有效

8月7日13時51分19秒將迎來節氣「立秋」，對應農曆六月十四，亦為秋季的戊申日。由於閏六月的曆法巧合，讓此次立秋與天赦日落在同一天，距離上次天赦日僅短時間內再次出現，形成少見的「雙吉日」組合。

今立秋…大環境不安 命理師曝「轉運3法」 5星座運勢大旺

週四(8/7)就是立秋了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，溝通與行動力是未來16天的重點，一切事情與承諾要用『S.M.A.R.T.』的指標衡量，S是具體，M是可衡量，A是可達成，R是相關性，T是有期限，如果這幾樣條件都具備，即可在這立秋期間順風順水。

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

8月7日(周四)就是廿四節氣的「立秋」了，小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，立秋這天太陽經過黃經135度，代表秋季即將開始，因為「大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱的天氣已過，涼爽的天氣即將開始，因此被古人稱為『立秋』。傳統習俗立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

閏月立秋巧遇天赦日 6種人要「躲秋」做1事改運

8月7日是節氣「立秋」，為陽氣漸消、陰氣漸長的轉捩點，而因正值閏月雙春年，當天又巧遇天赦日，民俗專家廖大乙說，立秋前後3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。