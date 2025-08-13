農曆七月鬼門將開！命理師分享5大鬼月禁忌...當心照片「多出一隻手」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家書珩在節目中分享鬼月的五大禁忌。圖／AI生成
農曆七月是民間俗稱的「鬼月」。 傳統習俗中，農曆七月初一「鬼門開」，讓陰間的鬼魂到陽間接受祭拜，直到七月底「鬼門關」才關閉。命理專家書珩在節目《命運好好玩》中分享鬼月的五大禁忌，提醒民眾要管好自己嘴巴，注意自身言行，才能平安度過。

1 避免在窗戶掛風鈴

不管東方還是西方，對於窗戶都很敏感，都會認為窗戶是與另一個世界溝通的橋樑，我們也一樣，盡量不要在窗戶掛風鈴，以免呼喚來好兄弟。

2 避免直呼「鬼」字

對於鬼神都要有禮貌，特別在鬼月期間，盡量將其稱作「好兄弟」或「好朋友」，一定要銘記在心裡，否則會一不小心得罪不該惹的事物。

3 避免偷吃祭品

在拜拜時，孩子們經常會因為零食好吃而偷吃祭品，吃了之後就發燒、拉肚子、送急診，此些事件代表「祂」是真實存在的，在祭拜時千萬不要因為貪嘴就偷吃祭品，最好等到拜拜完再說。

4 避免在山區或空曠處拍照

如果此段時間在山區或空曠出拍照，可能照片裡不只有你的存在，可能會多出一隻手或一隻腳，此時心裡發毛也來不及了，除了避免在此些地方拍照外，也要避免在這些地方直呼親友名字，最好叫「稱謂」就好，例如哥哥、爸爸或妹妹就好。

5 避免在墓地或靈骨塔附近遊玩逗留

好兄弟們在此地聚集，不代表你可以一起在此地聚會或開派對，陰陽兩隔、人陽殊途，一定要記得在此段時間，對於鬼神要特別尊重，不要去打擾祂們，把自己生活過好就好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

