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823鬼門開！這些人容易卡到陰...2生肖別上山下海、2星座不要鐵齒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為鬼月示意圖。圖／AI生成
圖為鬼月示意圖。圖／AI生成

2025年的鬼月，也就是俗稱的農曆七月，將從國曆8月23日開始到9月21日結束。 鬼門開的時間是8月22日晚上11點（子時）。民俗專家小孟老師在臉書分享需特別當心的生肖星座，也提到今年雖然閏六月的關係，鬼門延遲開，但仍可能遇到一些「劫數」，如果遇到，可攜帶艾草、紅包袋或樹葉來防身，以此吸收煞氣。

生肖鼠、蛇

兩生肖在此期間較容易卡到陰，因為老鼠和蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，比較喜歡陰暗潮濕的地方，此習性自然容易吸收夜間的晦氣。

加上老鼠和蛇都喜歡洞穴與溼地，天生就自帶一點陰氣，每逢鬼月都要特別當心，不要去海邊、河堤或山上，如果一定要去，建議帶一片樹葉、艾草或紅包袋前往。

生肖猴

屬猴的人以動物屬性來說，所在地方樹林茂密，風水上來講，此地本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人鬼月特別容易生病感冒，身體不適，所以務必避開茂密樹林、或滿是榕樹的地方。

射手座

射手座喜好自由，也很喜歡冒險，有些射手座神經很大條，並不在意鬼神禁忌，更不懂得如何保護自己，因此常在卡到陰，等到有感覺時，通常已經出事很久了。射手座鬼月容易招惹好兄弟，建議出門在外一樣攜帶艾草來淨化磁場，如果要出國，一定要了解當地民俗風情不要亂來，也要謹慎挑選飯店。

水瓶座

水瓶座天生就是好奇寶寶，總是對新鮮事物很好奇，往往會做出一些脫序的行為，加上水瓶座天生特別「怪」，好奇又愛玩又害怕，往往不經意間得罪鬼神還不自知，容易被好兄弟卡到陰，建議水瓶座此段時間保有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的性格，避免被好兄弟纏上。

天蠍座

天蠍座天生感應力很強，個性也總是神經兮兮，容易疑神疑鬼，只要有冷風吹過，自己也因太敏感而被嚇到，天蠍座本身磁場也容易與好兄弟有連結，在鬼月更容易招來不乾淨的東西，建議夜晚不要在外面遊蕩，也不要出入不良場所，尤其是溪邊與森林茂密的地方，有空可以去廟裡走走，就能降低卡到陰的風險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 星座 鬼月 卡到陰 閏六月

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