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愛自由！哪個血型誰最喜歡「獨來獨往」？O型容易起衝突、第一名覺得成群超麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
最不擅長與人結伴行動的血型排行，B型拿下第一。 圖／ingimage
最不擅長與人結伴行動的血型排行，B型拿下第一。 圖／ingimage

在學校、職場、朋友圈甚至媽媽群中，難免會遇到需要集體行動的情境。不過，並非每個人都喜歡「一群人一起行動」的模式，有些人更傾向獨來獨往。日本網站「占TV」近日就以血型為基準，整理出「最不擅長與人結伴行動」的血型排行，結果顯示「B型拿下第一！」

■ 第4名：A型—覺得有人陪最安心

A型人重視團體氛圍，不喜歡孤單，與志同道合的朋友在一起會讓他們感到安心。他們樂於透過群體互相分享資訊、討論煩惱。不過若不幸身處氣氛差、八卦氾濫的群體，敏感的A型人也容易心力交瘁。

■ 第3名：AB型—不想惹事，表面隨和

AB型喜歡保持距離的人際關係，不喜歡過於緊密的集體行動。儘管內心抗拒，他們卻不喜歡衝突，會在表面上裝作融入、配合他人。但若有人過度打探隱私，他們會巧妙閃避，避免暴露自己的真實想法。

■ 第2名：O型—集體中容易起衝突

O型人自主性高，有強烈的行動力和獨立性，認為很多事自己就能完成。雖然能融入群體，但一旦意見不合，就可能固執己見、寸步不讓，甚至產生摩擦。不過若是自己是領導者角色，O型人則會樂於帶領團體前進。

■ 第1名：B型—覺得「大家一起」很麻煩

B型的人雖然外向、交朋友不難，但天性我行我素，重視個人風格。他們認為「要配合大家太麻煩了」，尤其對於為了融入而改變自己行為的想法感到反感。與其壓抑個性去迎合群體，他們寧願選擇獨處，追求自在與自由。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型

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