立秋氣場大洗牌！「這些生肖」運勢飆升 好運擋都擋不住

2025立秋落在國曆8月7日（星期四），是秋季的第一個節氣，雖然暑氣未散，卻已暗藏秋意。古人言：「一葉落而知秋」，此時萬物開始由盛轉衰，是陽氣漸收、陰氣漸長的轉捩點。立秋不代表涼爽馬上到來，反而是「秋老虎」肆虐之始，但也正是調整身心、布局未來的最佳時機。在命理上，立秋屬金，與收成、財富、結構重整有關，是聚財與修整運勢的好時機。

立秋氣場大洗牌！這些生肖運勢飆升，好運擋都擋不住！(圖片來源：科技紫微網)

如何在立秋招好運？

第一招：居家大掃除，迎接新氣場

立秋是四季轉換的起點，也象徵運勢進入新階段。建議趁這天動手整理家中環境，特別是床鋪、抱枕、窗簾等貼身用品，換成淺色或大地色系，有助於轉換氣場、刷新能量。家中乾淨整齊，氣流才能通暢，為家人帶來平安與好運。這不只是掃除，更是一種將舊能量送走，迎接新機運的儀式感。

第二招：啃秋瓜，消暑又開運

南方有「立秋啃秋瓜」的習俗，也就是在這天吃西瓜，象徵消暑祛濕，迎秋轉運。現代人可以在立秋這天準備一顆完整的西瓜，與家人或朋友一起享用，象徵團圓與去熱除煞。西瓜汁水豐富，有助於清熱解渴，亦可緩解季節交替時的躁氣，讓你的身心調和，自然好運上門。

第三招：立秋養生飲食，潤肺增福氣

立秋後天氣轉燥，容易引發喉嚨乾癢、皮膚不適，此時透過飲食來轉運最為實在。建議多攝取潤燥養肺的食材，如南瓜、銀耳、秋葵、紅豆與蓮子，不僅養身，也能潤心。這些天然食材富含正能量，有助於提升個人氣場與磁場。日常飲食中若加入「以靜養身」的態度，也能讓你在這節氣中收心聚財，轉化壓力為助力。

哪些生肖在立秋節氣前後轉運？

生肖雞

立秋是生肖雞的旺季之一，屬金的立秋與雞五行相合，帶來事業與名聲的提升期。這段時間你將在人際關係與職場表現上大放異彩，容易獲得上司賞識、同儕信任。若有想轉職、創業或推出新專案，立秋是好時機，財運也會跟著起飛。

生肖牛

立秋為生肖牛帶來穩定且紮實的發展機會。原本卡住的事情開始解套，工作與財務方面出現明顯進展。這是一段適合耕耘與打基礎的時期，不宜躁進，而是穩步前行、步步為營。與家人關係和諧，也能成為你穩定前行的精神後盾。

生肖馬

對生肖馬而言，立秋象徵著節奏轉緩，是由動轉靜的轉折點。雖然速度放慢，但機會正在累積，只要能沉住氣、細細觀察，就能在接下來的月份迎來轉機。這段時間適合進修、整合資源、重整計劃，感情方面也有修補與升溫的機會。

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