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火星進天秤！四星座人設翻車？牡羊變拖拖拉拉、2動物情緒暴走

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情緒失控示意圖。圖／AI生成
圖為情緒失控示意圖。圖／AI生成

火星即將進入天秤座，這顆星代表衝動與行動力，當火星踏入平衡與優雅的宮位，象徵隱藏已久的衝突將浮上檯面。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座這段期間可能因為內在外在衝突升高，讓過去的「人設」翻車，讓人嚇一跳，建議參考太陽與上升星座。

巨蟹座／溫柔外表 突然暴走

一向給人溫暖、顧家印象的巨蟹，這段期間情緒控管面臨挑戰。火星能量點燃巨蟹座潛在的不滿，加上天秤座的猶豫特性，也難以表達，而不斷累積壓力。導火線可能是一件微不足道的小事，巨蟹極有可能在家人或朋友面前情緒失控、大發雷霆，「貼心暖蟹」瞬間變「暴走巨蟹」，讓人看傻。

天秤座／選擇困難 錯失良機

火星進入本命宮，讓天秤座選擇困難症更嚴重。天秤座向來平衡優雅、擅長做公關的，卻因為火星的衝動能量而陷入矛盾，此時無論做任何決定都無止境糾結，當斷不斷，無法有效行動。天秤座的「優雅從容」也變成「優柔寡斷」毫無效率，讓人質疑他們的能力。

摩羯座／重要場合 情緒失控

摩羯座向來冷靜自律，在火星進入天秤座的影響下，情緒卻容易失控。火星激發了衝動，天秤又讓他們不願意起衝突而累積了不滿，最後摩羯座反而在應該保持冷靜的重要場合情緒失控，或是突然不守規則。摩羯座「嚴謹可靠」的人設崩塌，讓人覺得不夠穩重。

牡羊座／行動派 卻拖拖拉拉

身為火星守護的牡羊座，是個急先鋒，敢做敢當又有衝勁。但當火星被困在天秤座時，牡羊座突然變得猶豫萬分，行動力受限，想說的話也不敢說，決策頻頻卡關。在別人眼中，「行動派」變得「綁手綁腳」，讓人開始懷疑起你的做事能力與決斷力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 人設

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