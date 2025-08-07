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血型揭密情侶吵架模式！B型火爆完主動認錯 這型人愛翻舊帳升級衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
日占卜師揭不同血型戀人的吵架模式。示意圖／ingimage
日占卜師揭不同血型戀人的吵架模式。示意圖／ingimage

根據日媒「占TV」占卜師紅Taki的專欄分享，男女朋友之間發生爭執時，各血型會有不同的反應模式。以下依血型分類，整理出吵架時的典型行為與心理特徵：

A型

A型天生在意他人觀感，在吵架或面對衝突時傾向選擇沉默。即使心中有怨氣，也擔心一說出口會被討厭或導致分手，因此只能把情緒壓抑在心裡，不敢說出來。表面看似和好，內心卻可能長期累積壓力。

B型

B型個性火爆，吵架時常忍不住動手動腳，甚至有摔東西、肢體衝突的傾向，無法冷靜面對。儘管場面激烈，但情緒來得快也去得快，大吵完會主動低頭認錯，恢復和平的速度也快。

O型

O型容易翻舊帳，吵架時會將過往的不滿一併爆發出來，反覆指責對方。這種糾結又強勢的態度，常讓衝突升級，難以收場，要修補雙方的關係也更花時間。

AB型

冷靜的AB型對煩人的情緒缺乏耐性，一旦與對方吵架，會覺得自己要解釋或聽對方說明原因都十分麻煩，如果這種情緒有無法儘快解決的預感，可能會冷冷說出「那就分手吧」，絕不拖泥帶水。即使真的分開，也會理性認為只是緣分已盡，不會過度糾結。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 情侶 分手 兩性關係

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