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12星座花錢習慣比一比！射手願花光財產去流浪 誰連1元都要算清楚？

聯合新聞網／ 綜合報導
不同星座的用錢方式差異甚大。示意圖／Ingimage
不同星座的用錢方式差異甚大。示意圖／Ingimage

根據日媒「占いTV」繭居生活占卜研究師月星七海的專欄分享，個人的金錢使用方式可以從星座看出端倪。有人擅長分配，有人花錢沒有節制，也有人過度節省。以下依照不同金錢觀，列出12星座的消費類型。

◆ 牡羊、金牛、摩羯：善於理財

牡羊座、金牛座的人不會輕易妥協，不管店員再怎麼推銷，只有真正喜歡的東西才會掏錢，能避免無謂的浪費。摩羯座的人懂得區分「日常」與「非日常」，平時節儉，可以每天自己帶便當，但該花時絕不手軟，像一年一度的出國旅行等，是擅長花錢的高手。

◆ 雙子、巨蟹、天秤：消費混亂型

雙子座愛買小東西，常在便利商店、平價美妝店中不自覺地花光錢。巨蟹座容易被「特價」誘惑，買回來一堆用不到的東西。天秤座很重視人際關係，常因聚餐、應酬花費過高，難以存錢。

◆ 處女、天蠍：超節省型

處女座精打細算，在分開付帳時，連一塊錢都斤斤計較，有什麼優惠券也一定毫不浪費的使用完畢。天蠍座會把省錢當成遊戲，不該花的一毛都不給，非常重視儲蓄。

◆ 獅子、射手、水瓶、雙魚：豪氣散財型

獅子座重視排場、氣派，常常「請客請到底」而忽略荷包。射手座願意為夢想或冒險花大錢，用所有財產去流浪即是典型。水瓶座和雙魚座的人，為了興趣燒錢不手軟，會投注一半以上的收入在有興趣的事物上，尤其是雙魚座還會為愛付出金錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 理財 省錢 價值觀

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