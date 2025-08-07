快訊

聯合新聞網／ 文／小孟塔羅雲蔚老師
圖為自信爆棚示意圖。圖/AI生成
圖為自信爆棚示意圖。圖/AI生成

有些人總覺得自己與眾不同、聰明過人，彷彿天生就是為了解題、創新和領導而生。小孟塔羅牌的雲蔚老師分享，最常認為自己是天才的五種人格特質，他們或自信滿滿、或靈活聰慧、或深藏不露，總能在各自的領域閃閃發光。

TOP 5 牡羊座

牡羊座天生充滿自信，又喜歡挑戰困難。對他們來說，別人覺得難的事，他們不但敢做，還常常用最快的速度完成，這讓他們覺得「我果然很厲害」。他們思考快速、行動果斷，常靠直覺就做出對的決定。當別人還在猶豫時，牡羊座早就完成了目標，這種效率感讓他們產生一種「我比別人聰明」的想法。而且他們喜歡被稱讚，有人說他們聰明，他們會更相信自己真的是天才。雖然有時衝動、不夠細心，但他們認為這是天才才有的「不拘小節」。所以，牡羊座不見得是最聰明的，但絕對是最相信自己是天才的那一群人。

TOP 4 雙子座

雙子座腦筋轉得超快，什麼話題都能接、什麼問題都能答，讓人覺得他們懂很多。他們對新鮮的事物充滿好奇，總是邊學邊說，讓自己看起來像什麼都會一點。即使只是剛學會的東西，他們也能用聰明的方式包裝，講得頭頭是道，讓人忍不住佩服。這些正面的回饋，讓他們更相信自己真的很聰明。有時候，他們甚至覺得別人聽不懂，是因為自己想法太快、太前衛。雖然他們學得快但可能不夠深入，但雙子座會說：「我不用學很深，因為我靠腦子就能應付！」這就是他們覺得自己是天才的原因。

TOP 3 天蠍座

天蠍座對事情觀察入微，常常一眼就看穿事情的本質，讓人驚訝他們怎麼這麼懂。他們不會像雙子那樣到處說自己聰明，但在心裡，他們非常相信自己的判斷力和智慧。他們擅長思考、分析，喜歡在安靜中觀察每個人、每件事，然後在最關鍵的時候做出一針見血的決定。這種「我早就知道」的能力，讓他們認為自己與眾不同。再加上他們天生有股神祕感，讓別人難以看透，這也讓他們更堅信：「我懂的，比你們多得多。」所以天蠍座不一定會高調炫耀，但內心早就默默認定自己是天才型人物。

TOP 2 獅子座

獅子座天生就很有自信，總覺得自己是與眾不同的存在。他們不只希望自己很厲害，還希望別人也這麼認為。只要有人稱讚他們聰明、能力強，獅子座就會覺得：「沒錯，我就是這麼棒。」他們有很強的領導力和表現慾望，做事喜歡主導、喜歡發光發熱，這讓他們常常相信自己是最懂全局的人。即使遇到困難，他們也會相信自己一定有辦法搞定，因為「我就是比別人強」。獅子座的自信、氣場和表現力讓他們從心裡相信：我不只聰明，我天生就該站在最耀眼的位置。這種信念，就是他們覺得自己是天才的原因。

TOP 1 水瓶座

水瓶座的想法總是很特別，跟別人完全不一樣。他們喜歡用自己的方式思考問題，不走一般人的老路，甚至覺得「別人不懂我，是因為我的想法太前衛」。水瓶座常常跳脫框架，不喜歡被規則限制，越是奇怪的問題，他們越有創意的解法。雖然有時候看起來有點怪、跟不上主流，但他們反而會覺得這是與眾不同的聰明表現。他們的腦袋像外星人一樣，總能想到別人想不到的事，也因此認為自己有種天才的特質。即使沒人懂他們在想什麼，他們也會覺得：「總有一天你們會明白我有多聰明。」這就是水瓶座的天才信念。

自信爆棚…5星座「我是天才」！天蠍早看穿、獅子等人誇、他無師自通

