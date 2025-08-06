錯過再等85年…8/7天赦日逢立秋 祭祀旺財開運效果Double

道教習俗「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的日子，每年只會有5至7天，命理師楊登嵙說，今年8月7日的天赦日又逢「立秋」，在開運旺財、趨吉避凶的效力更強，錯過這次機會，若要再等立秋又逢天赦日，得再等超過85年，信眾不妨好好把此次難得機會。

命理師楊登嵙說，「天赦日」在春天是戊寅日，夏天是甲午日，秋天是戊申日，冬天是甲子日，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。

楊登嵙說，今年8月7日，也就是農曆閏6月14日，是今年國曆、農曆年中「天赦日」又遇「立秋」節氣的日子，開運旺財、趨吉避凶，效果更強旺，若要等到下一次「天赦日」又逢「立秋」，再85年後的西元2111年（民國200年）都還不會出現。

楊登科說，古書記載「春赦戊寅夏甲午、戊申赦日喜秋逢、三冬甲子甚為吉、百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

以下為天赦日祭祀時間、方式： 時間：該日早上5點至下午3點。 供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表十二個月破繭、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。 祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。