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哪個血型最愛囤貨？這型人總不慎多買 AB型靠一招不怕沒庫存

聯合新聞網／ 綜合報導
你有不囤貨無法心安的症頭嗎？ 情境示意圖／Ingimage
你有不囤貨無法心安的症頭嗎？ 情境示意圖／Ingimage

根據日媒「占TV」擅長塔羅牌和紫微斗數的占卜師ZERO專欄指出，洗髮精、洗衣粉等生活用品，一旦用完且家中沒有備品時，還頗令人傷腦筋。哪一個血型的人會為了避免這種煩惱，連備用品的份量一起購買呢？

第1名　A型

最怕沒貨、一定要囤兩份以上的A型人，講求安定，有細心的特質，日常用品一定要「備而不用」。洗髮精、洗衣精、牙膏等，總會準備兩份以上的備品，甚至會寫下清單，分類放好，哪裡少了立刻補齊。對他們來說，「備貨」就是生活安全感的來源。

第2名　B型

看到特價就失心瘋，家中貨如山的B型人，重視「划算」，日用品能省則省，只要看到促銷就大量掃貨。不過因為以價格為主，有時家中早有庫存還是買，反而亂中有序。也會出現想用時剛好用完的窘境。

第3名　O型

O型人不太會主動囤貨，但常因為忘記家中還有庫存而多買，回家一看才發現「其實還有兩罐」的狀況屢見不鮮。不是有意囤貨，而是常常記錯，結果買太多導致物品莫名累積。

第4名　AB型

極簡派，靠網購定期補貨的AB型人，討厭雜物堆積，多半不囤貨。他們偏好網路訂閱制，讓日用品自動定期送達。雖然家中看不到備品，但背後的物流系統早就安排好一切，可說是聰明的無形囤貨派。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

庫存 網購 血型 安全感

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