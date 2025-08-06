關稅震盪席捲全球！川普命盤暗藏衝突宿命「風暴中心的超級巨星」

「老師，你覺得川普的命盤會是怎樣的格局？」

下課後，Mike抱著平板走進來，一臉神祕地問了這個問題。

「怎麼突然對川普有興趣？」我一邊收拾講義，一邊淡淡地問。

「因為我投資的幾支科技股，被他一個個朝令夕改的關稅政策弄得大跌，整個市場就像驚弓之鳥。我就很好奇，這個人到底是哪個主星坐命？整個人生活得理直氣壯又高潮迭起、驚奇不斷？」

「所以你查過他的出生資料了？」我繼續問道。

「有啊，1946年6月14日，上午10點54分，紐約出生，網路上還有人貼出他的出生證明。問題是：有些人說那個時間是日光節約時間，需要調整，有些說沒有。如果10點54分不是日光節約時間，因為非常接近11點，就有可能是午時的命盤。這裡兩張命盤：一張是巳時，一張是午時。」

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我接過平板，點開來看。

「這張是巳時的命盤，命宮在丑位，太陰、太陽坐命；另一張是午時的命盤，命宮在子位，是武曲、天府坐命。」

Mike指著武曲、天府坐命的那張命盤：「我自己看，覺得川普比較像這張。」

「為什麼？」

「你看這個遷移宮 - 七殺加擎羊，還有右弼。這種組合，是不是和他在外形象瘋狂、不計代價、經常脅迫他人的行事作風很像？ 而且武曲、天府的這張命盤，財帛宮的主星是廉貞化忌；我查了一下，川普在當選總統之前，他個人及企業一共涉及了 4,000 多起法律案件，其中包括與賭場顧客的訴訟、數百萬美元的房地產訴訟、個人誹謗訴訟以及 100 多起企業稅務糾紛。」

我點了點頭：「這的確是個重點。廉貞化忌在財帛宮的確代表是非之財，或者是因財而惹是非。你不覺得他一輩子賺錢很猛，但也特別會捲入財務與道德爭議？ 遷移宮則代表坐命者外在形象與對外的互動，七殺加上擎羊這種格局，的確很容易跟陌生人起衝突；不是吵架，就是被告；不是被罵，就是提起訴訟打回去。」

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「但是我還是有一點想不明白，他的善變與朝令夕改，是對應命盤中的哪一些星曜？畢竟命宮在丑位的這張命盤，命宮主星是太陰、太陽，不是也叫做忽冷忽熱、情緒變化大嗎？」Mike繼續追問。

「這要從不同的面向來分析，我們有時候會將坐命者的現況，誤認為本命的人格特質 ....」

是典範的信奉者，還是利用體制的操盤者？

命宮在丑位，太陰、太陽坐命的這張命盤，命宮的三方四正沒有化忌、沒有煞星，又有文昌、文曲拱命。通常命盤呈現這種結構的坐命者，個性較為內斂、保守，行事作風符合大家所遵從的社會規範。

又因為命宮的太陰廟旺、太陽落陷，表面上他們給人穩重、守禮、循規蹈矩的形象，言談舉止溫文爾雅，彷彿永遠知道何謂得體與識大體。然而，深入接觸後才會發現，他們的內心世界其實遠比外在更加複雜與善變。

太陽的熱情與太陰的內斂，兩種截然不同的力量同在命宮內交互激盪，造就了坐命者終其一生都在追求認同與自我價值的平衡。他們希望自己維持完美的形象，卻又忍不住展現自我矛盾的一面。於是，他們的一生便成為一場在規範與自由、傳統與革新之間不斷擺盪的戲碼。

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以某位政治人物的一生為例，他在年輕時接受日本教育，曾強烈認同日本文化；以技術官僚的身份進入政府服務，在加入國民黨之後，表現出強烈的認同與忠誠。然而，待他執掌國家大權之後，他的思想逐漸轉向本土化，甚至成為臺灣主體意識最堅定的倡議者。

他的政治路線從早期保守體制內的忠誠擁護者，轉變為晚年積極倡議民主改革與本土主義，這種在身份認同、政治傾向與思想路線上的劇烈轉變，正是太陽太陰坐命者典型的內在矛盾與善變特質的展現。

川普則經常強調一種交換或利益導向的關係思維。無論是經商時期還是從政之後，他都善於精打細算，講究利益交換與協商；他的著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）便充分展現這種思維。

他在外交上屢屢強調盟友須支付足夠的軍費，或是必須讓美國產生貿易順差，否則便威脅退出或破壞協議；或是前往美國設廠以避免高額的關稅，皆明顯地反映了這種「一切皆可交易」的邏輯。

川普處理事務強調務實性，幾乎不講求理想或意識形態，更傾向以眼前實際利益作為決策基礎。他的貿易保護主義政策、退出多邊協議、建設邊境高牆、甚至與過去敵對國家的直接會晤，都展現出他不太在乎傳統外交禮儀或國際規範，而更強調直接、具體、可衡量的實際效果。

而命宮在子位，武曲、天府坐命的這張命盤，煞星、化忌分布在財帛宮、遷移宮及官祿宮，意味著坐命者在各個面向的是非、衝突、挫折、挑戰不斷，一生的運勢也難得平順。

武曲、天府的組合看似平和，但是兩者的共通性便是「對價關係」與「保守務實」。財帛宮的廉貞化忌、遷移宮七殺加擎羊，以及官祿宮的紫微、天相、陀羅，所構成的是非爭議不斷、觸犯眾怒而引發劇烈爭議，以及看似搖擺、反覆不定的行事作風，更像是玩弄對手、掩人耳目、引發錯覺的花招，其實背後都指向他內在堅持的核心原則：務實主義、對價交換，以及以個人詮釋的「美國利益」為最高指導方針。

這些煞星、化忌雖然可能傷害自己，但是在川普的眼裡更像是俯拾皆是的利器，當機會來臨時，毫不猶豫地砍向對手，無論是威脅還是傷害，就是要逼迫對方就範。

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官祿宮裡的截空，更是為「思考異於常人」做了最佳註解 - 只要能夠達到目的，政治上的敵對力量可以轉為助力，法律也可以成為工具。

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從行運的角度來看，川普當前所處的第八大限，正是這張命盤的未宮，宮內僅有火星獨坐，對宮則是丑位的太陰、太陽。

火星象徵「一點即燃」的爆發力，當其獨守大限命宮，更容易引發突如其來的激烈衝突。而對宮的太陽與太陰，則象徵外在形象與內在情緒、張揚與柔弱的矛盾並存。當這兩種力量形成對衝，便如同一把火自內而燃，瞬間擴散，燒向全球。

在這樣的結構中，善變並不是混亂的副產品，更像是一種策略性的應變；朝令夕改看似缺乏原則，卻是為了在高度不確定的局勢中，爭取最大的談判空間與利益回報。

對川普而言，改變只是手段，對價與掌控才是本質。

核爆等級的破壞組合：七殺加擎羊

而若要解釋川普那種近乎「人生即戰場」的行為模式，就不能忽略命盤中最具爆發性的組合：遷移宮中的七殺加擎羊。這不只是對其人格特質的補充，更是決定其對外互動風格、衝突頻率與風險選擇的關鍵因素。

七殺加擎羊，是一組具備「自帶火藥庫」性質的結構。不論落在哪個宮位，都可能引爆衝突、衝撞、破壞，甚至讓坐命者因過度激進而傷人傷己。以下三個案例，可作為結構化的對照，理解此一組合的潛在風險與影響範圍。

*****

「七殺加擎羊，加上財帛宮的廉貞化忌，這個結構不是不能成名，但一定得靠爭議與衝撞來達成。也就是說，他的『成功』與他的『風險』永遠是綁在一起的。

在他的觀念中，他想要做的每一件事都像在打仗，而且還是挑最大的戰場來打。這就是七殺在遷移宮的思維 ─ 既然要出兵，就要具有足夠的誘因與利益，才值得動手。」我繼續補充。

Mike一邊看著命盤，一邊陷入沉思：「如果說川普這種強勢又容易引起爭議的作風，是命盤裡七殺加擎羊在遷移宮的展現，那麼這種組合放在其他的宮位又會有什麼不同？」

「你問得好。」我停了一會兒，將資料夾裡的筆記抽出幾頁。

「我手邊剛好有幾個案例，命盤中都有七殺與擎羊同宮的組合，但所在的宮位不同，所產生的現象也大不相同....」

案例一：七殺、擎羊在遷移宮

「這位坐命者是一位業務主管，能力不錯、精明幹練，平常話不多，根據他的說法是『懶得說話』，因為無意義的對話或辯論是浪費時間與生命。

他在一次出差途中，因為機位的問題與航空公司地勤爭吵，激烈的程度甚至讓他差點上不了飛機。

和計程車司機吵架、和插隊不排隊的人吵架、和餐廳的服務員吵架，已經是他日常生活的一部分了！」

Mike點點頭：「這種『在外』容易起衝突的傾向，就是遷移宮被煞星引爆的徵兆？」

「沒錯。尤其七殺是主戰之星，加上擎羊的剛硬特質，外部世界變成他的戰場，任何摩擦都可能升高為衝突。

遷移宮所主理的事項也包括坐命者在外的安全，所以這位業務主管在上一個大限也曾經發生過車禍，遭後方車輛追撞，所幸只受了點輕傷。」

Mike睜大眼睛說道：「川普在總統大選期間遭受槍擊，不也算是在外安全的重大事件？」

*****

案例二：七殺、擎羊在命宮

「這位坐命者的命宮組合是七殺加擎羊，從事「演員替身」的行業，只要是高難度、高風險的表演，就是她大展身手的時刻。

但也因為從事『高風險性』的表演，身上總有大大小小的傷痕，但她始終樂此不疲！

除了身上的外傷之外，她在青春期就患有躁鬱症以及學習障礙；根據她的說法是：因為注意力無法集中，所以書本上的文字都會飛起來，讓她無法好好靜下心來閱讀。」

Mike皺了皺眉：「七殺加擎羊坐命會這麼極端？」

「七殺加擎羊的組合被稱為『重煞』，並帶有『刑剋自身』的意涵，這裡的『刑剋』就是指傷害。

七殺是一顆個性剛毅的主星，容易為了達到目標而『奴役』自己的身體，『過勞』就是一個最明顯的行為特徵；加上擎羊之後，更助長了這種極端行為而毫無節制，不是健康受損，就是受傷，所以才叫做『刑剋自身』！」

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案例三：七殺、擎羊在子女宮

「這位坐命者的子女宮組合是七殺、擎羊，年屆六旬，已和兒子多年幾無來往，兒子拒絕承認他是父親，甚至公開宣稱『我的父親已過世』。」

「聽起來情緒張力很強……」Mike皺起眉頭。

「這種組合落在子女宮，代表親子之間的關係極端對立。不是控制慾強，就是互不信任，最終走向關係決裂。

從我的角度來看，也不能全然怪罪兒子不孝，畢竟坐命者在年輕時因為追求自己的人生夢想，而完全沒有盡到身爲父親該負的養育責任，親子之間也少有相處。」

我將資料頁收起：「從這三個案例可以看出，七殺加擎羊不只是表面衝突，而是一種結構性的張力。這個組合落在哪個宮位，就會在哪個領域引發劇烈的衝突與對抗。但是歸根究柢，還是與坐命者的心態、價值觀、行為模式脫離不了干係。」

Mike點點頭：「川普的『重煞』組合如果落在遷移宮，就等於他的『外交』『國際』『公眾』這些場域，是他的爆破點……」

「沒錯。他一生的爭議，幾乎都和外部世界有關；選舉、外交、國際經貿、法律訴訟。這也正好對應了七殺加擎羊在遷移宮的爆炸性格局；不只是人生的展演劇場，更是自我對外投射衝突能量的出口！」

命盤：人性的透鏡

「難道『七殺加擎羊』的組合，就無法產生一點點正面的力量嗎？」Mike語帶感慨地問道。

命盤不是評斷，而是映照。

無論是與陌生人頻繁衝突的遷移宮、情緒如戰場的命宮，或是親情成為裂痕的子女宮，七殺加擎羊的張力與殺傷力，從來不會只是「個性不好」、「運氣不好」這麼簡單。

而當我們回頭再看看川普的種種言行與爭議，那張曾因時辰誤差而備受質疑的命盤，或許反而最能揭示 : 他為何總是站在風暴中央?

還是，風暴中心本就是他最熟悉的展演舞台？

我沒急著回答。

在命理中，最困難的問題從來不是「答案是什麼」，而是「你想相信什麼」。

「七殺加擎羊」就像是將軍手中的利器，可以拿來開疆闢土，也可能招致仇敵與災禍。關鍵只在於力道與節制。

我們不該害怕命盤所揭露的缺陷，而是應該保持警覺：當一個人選擇與命盤中最極端的那個部分共舞而毫無節制，他的人生便會隨之劇烈顫動！

這個問題，命理師無法代為回答。

而是應該由坐命者在一次次的選擇中，替未來的自己留下合理的交待。





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