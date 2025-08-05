立秋財運新氣象 三星座正財、偏財齊到位

隨著立秋將臨，財運之勢也迎來嶄新氣象，小孟塔羅牌雲蔚老師指出，有三個星座不僅坐擁穩定的正財，還將受到貴人的相助，偏財運大大提升。

TOP 3 射手座

立秋當天，射手座的外地財運旺盛，特別適合從事跨國、遠距或海外相關的財務活動。不論是出差、投資或合作談判，都有望帶來超乎預期的成果。社交也同步活絡，易得貴人支持，並有助拓展國際市場與多元收入來源，是開拓財務新局的絕佳時機。

TOP 2 金牛座

立秋當天，金牛座的正財運穩中上升，展現穩健踏實的財務能量，且工作表現明顯提升，固定薪資、獎金或穩定收入皆有累積成長的跡象。金牛座本就擅長理財，此時更能掌控支出與資金流向，有效提升財務結構。當天也容易出現升遷、加薪或合作機會，是奠定財富基礎、布局長期穩定的理想時機。

TOP 1 雙魚座

立秋當天，雙魚座財運旺盛，不僅正財穩定，偏財也將獲得意外驚喜。依靠自身直覺與良好人脈，將助力偏財進帳，投資選擇也將更多元。另外，行動力與決斷力也將同步提升，讓雙魚座在關鍵時機把握、開拓新財源。合作機會加上貴人運齊發，是雙魚座實現財富突破的黃金時刻，非常適合積極布局投資與理財。

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