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感情再好也能轉身離開！「最絕情三星座」出爐 天蠍上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座，一旦出現摩擦，就會關上心門。圖／ingimage
有些星座，一旦出現摩擦，就會關上心門。圖／ingimage

在人際關係中，有些人總能包容分歧、修補裂痕，但也有些星座，一旦出現摩擦，就會關上心門，難以再靠近，《搜狐》點名三大「最沒人情味」星座，即使曾經感情深厚，出現隔閡後也可能毫不留情地轉身離開。

天蠍座

天蠍座的人表面熱情、內心卻極度防備，他們對友情與感情的態度，是「非黑即白」，一旦關係出現裂痕，即使曾經親如家人，也可能選擇封鎖聯繫、保持距離，他們重視界限，與其將力氣浪費在破碎的關係上，天蠍寧願冷處理到底，不聯絡、不解釋、不回頭，就算對方低頭道歉，也難以重拾信任。

金牛座

看似溫和的金牛座，其實內心有著絕對的原則，他們在關係中的冷熱分明，要不熱情關心，要不徹底關上心門，一旦心中對某人失望，金牛不會挽回、不會妥協，直接把對方從生活中刪除，電話、訊息一併清空，他們不吵不鬧，只用冷漠宣告這段關係的終結。

獅子座

對於重視尊嚴與自尊的獅子座而言，感情是一場有底線的付出，當關係出現矛盾或傷害，他們會選擇沉默斷聯，哪怕心裡還有遺憾也絕不主動聯絡，對他們來說，不聯繫就是最好的體面，只要產生隔閡，就難以回到過去，獅子座愛得深，但「狠」起來也毫不含糊，是那種一旦決定放手，就不會再回頭的類型。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 獅子座 金牛座 天蠍座

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