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誰是玻璃心？3星座「相處請小心」 雙魚敏感多情、天蠍壓抑窒息

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出內心敏感的人不適合和雙魚、摩羯、天蠍做朋友。 示意圖／ingimage
搜狐網指出內心敏感的人不適合和雙魚、摩羯、天蠍做朋友。 示意圖／ingimage

有些人天生敏感多疑、情緒起伏不定，就像水晶一樣，如果沒有妥善照顧、保存，輕輕一摔就碎滿地，「搜狐網」分享了3種「玻璃心」星座，和他們相處一定要小心再小心，對於這些朋友而言，不經意的一句話或舉動都可能帶來傷害，成為友情隱形殺手！

雙魚座／敏感多情 過度理解

夢幻般的想像力和重感情是雙魚座的標籤，然而他們天生情緒波動大，容易讓人過度解讀他的行為，雙方進而陷入不必要的猜疑和不安之中。對於內心脆弱的人而言，跟雙魚交朋友可能會讓他們感到被誤解、不信任，默默增加了心理壓力。

天蠍座／高深莫測 壓抑窒息

天蠍座以神秘莫測為名，同時也常被說有強烈佔有慾。天蠍雖然渴望深入了解週遭的好友，卻也可能因為過度執著顯得冷漠無情，對於內心脆弱的人而言，和天蠍座交朋友可能會讓他們感到被束縛、無法自由呼吸，這樣壓抑的情感可能會讓心理健康出現問題。

摩羯座／勤奮老實 嚴肅古板

摩羯座以老實、勤奮、堅韌、責任感最為人稱頌，然而這樣的他們通常過於嚴肅、缺乏幽默感，無意間顯得難以親近，對於內心敏感的人而言，摩羯可能會給出忽視、不被理解的感覺，無疑的會增加孤獨感與無助感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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