立秋後小耗星帶賽！四生肖金錢「有去無回」…他超慘升官加薪全泡湯

8月7日就是立秋，紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，「小耗星」在立秋之後運行至財帛相關位置，四個生肖受到小耗星影響，金錢方面可能潛藏著「有去無回」的風險，建議多留意，以免老本守不住。

生肖狗／財務計畫 變數變多

屬狗的人立秋之後下半年常會有「心有餘而力不足」的感受，對金錢掌控力減弱。財務計畫可能有變數，投資也可能功虧一簣。親友家人也向你提出借錢或出資請求，都會讓小耗星效應擴大。建議金錢財務上有要更紀律，要控制欲望、明辨付出與回報。

生肖虎／升官加薪 全都停滯

立秋之後，虎的財務耗損會和工作相關，預期的升職、加薪、獎金，可能因人事凍結、公司財務吃緊、或上司換人卡關。虎這段期間若想扳回逆勢，反而會越努力越受挫「收入與付出不成正比」。虎若試圖靠投資或副業彌補金錢損失，反而容易兩頭空。建議先接受現況，養精蓄銳，等待轉機。

生肖兔／人情支出 大大破財

立秋之後，兔的財務耗損會和「人」有關，可能合作關係上的金錢損耗、紅包白包、或是親友借貸、投資、擔保等「人情世故」支出，打亂理財步調。兔自認有義氣，卻因此陷入困境，建議保持「財務邊界感」，守護自己荷包，該拒絕時就要堅決說不。

生肖馬／明明有賺 漏財飛快

立秋之後，馬會遇到明明有收入，卻留不住錢的困境。可能副業虧損、成本上升或客源流失，甚至有突發性的支出，對馬造成財務壓力。馬容易在瑣事失守，建議盡量簡化財務結構，優化支出習慣，並注意稅務、帳務或與銀行等細節，減少漏財。

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