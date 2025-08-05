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低調卻有料…「四大生肖」夏末準備轉運！一飛沖天被貴人看見

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族幹勁十足示意圖。圖/AI生成
圖為上班族幹勁十足示意圖。圖/AI生成

夏天氣場轉變，搜狐網分享有四個低調的生肖近日默默逆轉，迎來高光時刻。這四生肖平常低調謙虛，行事不張揚，夏末他們將獲得貴人青睞，好機會臨門。

牛／腳踏實地 辛苦有回報

生肖牛的人沉穩又耐操，總是在別人看不到的地方默默耕耘，堅信「穩中求勝」才是真理。今年夏天他們緊守工作崗位，儘管環境變動再多，屬牛的人就是能穩住腳步、穩住人心。長期努力終於發酵，8月起身邊開始出現賞識他們的貴人，有機會被拔擢、接手大案子，職場上名利雙收。

蛇／冷靜觀察 一即擊中

生肖蛇的人總帶點神秘感，不吵不鬧、但眼光精準。夏末之際，蛇的洞察力和判斷力明顯優於他人，能從複雜的環境中看見機會。蛇向來低調內斂、習慣隱藏實力，等到關鍵時刻，才會精準出手，一舉抓住機會，獲得貴人或長官的推薦提拔。

羊／廣結善緣 貴人來幫忙

生肖羊的人向來溫和親切，廣結善緣，到處社交，今夏也結交了不少志同道合的朋友。面對夏末可能出現難關，羊無需自己苦撐，這些朋友自然變成貴人，會主動幫忙推他一把。羊靠著人和與善意，人脈通錢脈，有望實現事業的飛躍。

狗／堅守崗位 努力被看見

生肖狗的人老實又忠心，對工作認真又負責，一直是團隊中最可靠的存在。即使不是風頭人物，他們從不計得失、認真投入工作。夏末時分，狗的付出將獲得回報，過去的努力，贏來好評價，狗有機會被上層肯定並委以重任，事業運持續升溫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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