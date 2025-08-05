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周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

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周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為立秋示意圖。圖／AI生成
圖為立秋示意圖。圖／AI生成

8月7日(周四)就是廿四節氣的「立秋」了，小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，立秋這天太陽經過黃經135度，代表秋季即將開始，因為「大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱的天氣已過，涼爽的天氣即將開始，因此被古人稱為『立秋』。傳統習俗立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

根據農業部官網，立秋通常落在國曆是8月7日或8日，也會開始感受秋意，俗語有云，「立秋無雨最堪憂，萬物從來只半收」、「雷打秋，年冬高地半收，低地水漂」，代表立秋不下雨，占年成不佳，還有立秋忌諱打雷，否則農作恐歉收。

傳統習俗立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。小孟老師也點出立秋七大禁忌。

▍立秋七禁忌

1.不宜過燥食物：

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2.忌晚睡早起：

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3.避免出入人多之地：

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要盡量減少出入人多的地方。

4.忌悲傷：

立秋不宜悲傷，要修養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰一整年，若心情不好建議可以外出走一走或是去旅遊。

5.忌吃瓜：

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，就是指立秋前後要少吃西瓜與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6.忌破懷農田穀物：

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7.忌玩蟋蟀：

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

▍立秋轉運大法：多吃米飯

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果。

若想讓財運好一點，可在中午11：00-13：00午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立秋 西瓜

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