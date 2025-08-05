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閏月立秋巧遇天赦日 6種人要「躲秋」做1事改運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
秋天的開始是以「立秋」節氣為準，農民通常得趕在立秋前後完成插秧工作。報系資料照
秋天的開始是以「立秋」節氣為準，農民通常得趕在立秋前後完成插秧工作。報系資料照

8月7日是節氣「立秋」，為陽氣漸消、陰氣漸長的轉捩點，而因正值閏月雙春年，當天又巧遇天赦日，民俗專家廖大乙說，立秋前後3天理髮可改運，也提醒龍、狗、牛、羊4生肖及農曆歲數逢9男性、逢6的女性要「躲秋」可化煞納福。

廖大乙指出，24節氣中的「立秋」代表即將告別炎熱的夏天，迎來秋高氣爽的日子，同時是陽氣漸消、陰氣漸長的一年中的轉捩點，而今年立秋不僅落在閏六月，還巧遇今年第4個天赦日，磁場尤為特殊，是化煞納福及改運、轉運的大好機會。

倘若覺得自身上半年運勢欠佳，除了立秋逢天赦日當天在見天處，雙手合十誠心向玉皇大帝懺悔求特赦開恩，或分送雞、鴨蛋等帶殼食物，象徵由剝而復、否極泰來，更建議要把握立秋的前後3天去剪頭髮，改變造型讓自己從「頭」開始。

此外，想改運除了捐血、拜廟之外，最近中南部災情嚴重，民眾不妨及時行善布施，能捐助金錢物資給災區或協助災民重建家園，而在人手一機時代，多分享正面、勸善或勵志的好文章，帶給周邊或網路上的人滿滿正能量也是一種布施。

廖大乙也提醒，由於今年的立秋較為特殊，可視為運勢變換的重要轉折點，因此化煞納福改運的效果更佳，建議去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖，以及農曆歲數逢9的男性、逢6的女性等6種人在立秋當天要記得「躲秋」為宜。

而龍、狗、牛、羊4生肖，以及農曆歲數逢9的男性、逢6的女性，若在立秋當天午時，也就是上午11時至下午1時，盡量待在室內或不見天的地方，若因故不得不出門，那就戴頂帽子再外出，成功趨吉避凶後，下半年運勢可望一飛沖天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

民俗專家廖大乙提醒，閏月立秋逢天赦日，龍、狗、牛、羊4生肖及農曆歲數逢9男性、逢6的女性要「躲秋」可化煞納福。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙提醒，閏月立秋逢天赦日，龍、狗、牛、羊4生肖及農曆歲數逢9男性、逢6的女性要「躲秋」可化煞納福。圖／廖大乙提供
圖為入秋後常見的甜根子草。本報資料照
圖為入秋後常見的甜根子草。本報資料照

立秋 天赦日

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