8月份生命靈數分析：2號人工作運勢上升、9號人追求者眾多

生命靈數1 ／ 十一宮．雙魚．金星

整體運勢：本週期旁人想用道德綁架、對你情緒勒索的機率是高的，所幸一號人專注在自己的世界裡，但越是如此，就會發現這些人的動作越大，你不回應，加諸在你身上的罪名也就越嚴重；

但，真的不能回，因為一旦有反應，就需要無止盡的付出，這個安撫是沒有盡頭的，八月是對你心性的考驗，如果你想當個最有情的人，那麼最好的方式不是順著對方，而是把距離拉遠、最冷淡的回應，才是最大的善意。

工作／學習狀況：在本職內所有事都如預期般進行，推展順利，但得面臨不少人情請託的壓力，一下要你做這、一下那裡又需要救個火，但一號人會知道，這些都不是你能幫上忙的，或是對方根本就弄錯重點了，但這段時間，不管你看到什麼，都是說不得的，一方面不會被接受、一方面對方還會腦羞成怒的指責你，你能做的，不是努力回應、說明原因，而是更專心，就像聽不見其他聲音一樣，先得排除這些煩人的蒼蠅，你才能抓回自己的節奏，順利是需要經過這番努力抵抗雜音，才會拿在手裡的。

愛情：單身者有發展遠距或線上戀情的可能性，有距離、在現實生活相處經驗少的，都有可能因為這層遠遠看的濾鏡而愛上你，對於沒有對象的人，用交友軟體、或在社群多說點話、放點照片，都很可能吸引新的對象跟你攀談，符於一般人對「桃花」二字的想像，這段時間在「拓展桃花」上，會有不少斬獲，出現的是「經典的桃花」，可以先從線上下手，逐漸加溫後再來考慮後續。

有伴侶者，上述的情緒勒索大戶，很可能就是你的伴侶，對你不滿、情緒反覆、什麼都沒意見、但又什麼都不好不要，就是對方這個月的寫照，這時候是安撫不來的，千萬別說出「有什麼問題你可以說」，對對方而言絕對是地雷，對方更需要你的「跟他一起整理問題」

重點不在解決或整理了什麼，而是這樣對方才能消解他的不安，不再在關係裡感覺你的遙不可及、漠不關心。

訊息指引：聖杯二(R)+隱者

別說別理別回應，那些雜音在敲門，不是為了解決問題，

別白花力氣，只有自己的聲音才值得你專注的聽。

生命靈數2 ／ 一宮．巨蟹．海王星（同上個月的卦，這個也沒有誤植喔）

整體運勢：延續七月的狀態，二號人可分為兩種路線，一是持續在落敗中、跟旁人溝通甚少的、但說服自己是高處不勝寒的局面，若還是持續告訴自己要放下、實際上卻只是在幫逃避現實找藉口的話，那受到批評、被挑戰的機會是不會少的，而部份二號人，是真的處於一種「知道自己該面對、又該做什麼」所生出的安穩，更不懷疑、有安全感的改變自己，將迎來各種好運；

兩者差別在於，前面的逃避策略，能說話的人非常有限，世界沒有聲音，而後者，則是跟身旁的人都能保持聯繫，如果無法確定自己是否自欺，從這邊就可以得到最直觀的答案。

工作／學習狀況：八月工作及邀約運勢明顯上升，機會紛紛上門，如果二號人的積極是願意都先試試、不預設立場，那麼一踏入就會發現事情順風順水，大家都很能找到共識，也聽得懂對方在說什麼，不算熱烈、但能務實的在同一頻率的溝通，讓二號人感覺到「又能繼續努力、這裡還值得努力」的氣氛，也會在月中跟月末陸續得出不錯的成果；

但另一種極端是很努力要找到各種方式來告訴自己、對方「我不適合」的，那就會錯失上面的機會，因為本週期的好運，都帶著一種「這個麻煩需要被解決」的色彩，但它卻是一份禮物，如果你還在推辭的路上，可能需要為自己準備多一點勇氣才好了。

愛情：單身者有明顯桃花，二號人心裡一定知道「這個可以」，你的判斷也沒錯，突如其來的新機會、突然又聯繫上的舊人，這段時間出現的人，都容易讓你自問「這到底是真的還假的」，帶有戲劇化、氣氛良好、但答案又不那麼明確的，這個就是了，如果想要必須主動爭取，你先當那個確定、先行的人，才能帶動對方的表態，進而讓狀況明朗。

有伴侶者，面對伴侶的貼心與愛，你應該都能感覺到，覺得「我都知道了」顯然是不夠的，回應太少，會讓對方覺得你一點也不想要，而開始找架吵、或打退堂鼓，有愛就必須即時說出口，是八月讓感情不卡關的重點；

不然就會經歷前半很好、但到中後段就開始各種冷戰、酸言酸語的過程，先漲後跌的感情運，需要你的細心回應，才不會老是起伏不定。

訊息指引：死神(R)+命運之輪

戰鬥結束了，結局勝負早已經被確定，陳舊的那些再多分析也無益，

新的一篇還是空白一片呢，這才是真的，

別再說你知道，因為知道的人不需要多說，他會在明天，早在那裡。

生命靈數3 ／ 四宮．獅子．太陽（靈數3、4沒有誤植，確實骰出一樣的卦）

整體運勢：外來狀況多不勝數，流言斐語滿天，需要努力幫自己辟謠的八月，不能再只是溫良恭儉讓的假裝問題不存在，因為你不表態，就會讓這些雜音更大、如入無人之境、越講越過份，對三號人的挑戰，就是「必須真實的說明」而不是只說些安撫的好話就能過關了；

你必須有所行動，但幸運的是，真有做出悍衛自己、這些雜音也會因為你的宣告而很快消音，躲在舒適圈越久，在本週期會經歷的財務、現實不穩的挑戰就會越烈，直到你始願意正視「我可能真的哪裡錯了，需要改正」才會停歇。

工作／學習狀況：在專業上負擔太多不必要的事，本週期會發現「原來過去一段時間我都在瞎忙」，而且這些讓你瞎忙、沒有回報的邀約，還不斷找上門，終於到了三號人無法再過度承擔的時候，因為過去一段時間已經在手上，卻一直沒具體成果的事，在這段時間都面臨要給出最後結論、結案的時候了，你該做的，很可能不是繼續努力，而是把方向轉往「承認這不可行、好好對外說明」上面，一開始就是誤會、不會有成果的東西，認賠殺出的時候到了，比起死撐下去，你更需要承認錯誤、跟它說再見的勇氣。

愛情：單身者在新關係的拓展是受限的，來自你的內心其實沒有真的準備好，在沒有處理這些問題（譬如過往創傷、原生家庭信念限制）的前提下，嘴上跟行動或許都不算消極的尋找，但桃花就是無法出現、出現也會很快就莫名消失，你終於在不斷的挫敗中，認清對話沒交集，是因為你害怕跟人有深入的往來，得先整理好自己，這是擺脫單身之前的必考題。

有伴侶者，另一半很積極的用明示暗示，試圖讓你理解他在意的點、他的地雷，不過這些溝通，都被你「覺得有在回應」的一記安撫、部份解讀、或曲解原意給打回去，覺得明明自己就很體貼對方，對方還是怒氣沖沖，自己超級無辜嗎？

但其實在對方眼裡看起來，這些無實質意義、不求深刻理解、你很可能根本就不懂他在說什麼就先拍拍的反射動作，都是超大的地雷，你得真誠的聽、有聽懂、就會做到，做出不同的事，才有機會消弭這三天兩頭就會上演的各種吵。

訊息指引：寶劍六(R)+聖杯騎士

那段看起來沒有盡頭的過度時期，並非無止無盡，快慢都由你決定，

想要隨時結束，只要願意，隨時都可以，前提是得由你來主動發起。

生命靈數4 ／ 四宮．獅子．太陽（靈數3、4沒有誤植，確實骰出一樣的卦）

整體運勢：經由外來打擊、眼前拓展不開的困境、用原本的方法嘗試過無數次都仍沒用的挫敗中，終於清楚「現在最該做的是什麼」的八月，四號人終於認知到原本以為是路的地方，從來都是一座無法跨越的高牆，終於能放棄、轉向，認清現實跟自己，就是本週期最好的消息；

那些溝通不順、別人越來越無視你、說什麼做什麼都沒有結果，沒有存在感的困頓，都會隨著你終於不再裝傻，化被動為主動而完全消散，部份四號人仍會溺在這個狀態中，但狀況只會越來越停滯，直到你選擇幫自己脫困，只是時間早晚的問題而已。

工作／學習狀況：在專業上，對外的形象將被迫有較大變更，本週期的主動性、主導事件走向的角色都將被弱化，原本習慣「我自己知道就好，你們不用知道那麼多」的溝通方式，不再被買單，指令無法佈達或說服眾人，在上位或主導者，會有更明顯被忽略的感受，四號人將必須更明確的表態，每件事為何要這樣做、以及其中的利弊，再也不是能「只揭露部份事實」就能過關；

好消息是，只要努力是回得去的，一旦願意跟上，誠實以對，不再高高在上或模糊焦點，真的誠懇的態度，就能使你重回原本被信任及看重的位置。

愛情：單身者在追求新關係的主動性是弱的，外來機會不多，大家對於你現況展現出的樣子，都很難有興趣，別說變成桃花了，連一般友誼都很難建立，你會發現，桃花不是沒有，但他們似乎都沒能看見你，反而看見你旁邊的人，如果四號人還在糾結「難道我有比他們差嗎」可能就搞錯重點了，因為不是條件的問題，而是別人很可能，都比你誠懇、像個人多了，要談戀愛之前，你得先是個真實的人，而不是那個只專注自己的完美先生或小姐。

有伴侶者，延續生活跟職場的被忽視，在感情中當然更加明顯，被置之不理，一定是因為你有長期忽視伴侶需求、裝傻、自以為是的前科，反正說什麼你都能裝成不懂，所以身邊那個人，早就已經放棄溝通，因為說什麼也沒用，不管在情感的前中後期，都能確切感受到自己地位不保的四號人，必須平等的對待伴侶，上述工作與生活的「當個誠懇的人」原則，不能只是口說，因為真的誠懇是一種行動，如果你發現自己怎麼保證都沒用，那只是在提醒「你是個光說不練的人」再繼續用同一個方法，這關是確定不能過的了。

訊息指引：星星(R)+聖杯一(R)

該醒來了，那個自困的夢，早就沒有再繼續存活的空間，

在那裡的，全都塌了垮了時間不再繼續轉動了，只剩你。

生命靈數5 ／ 二宮．金牛．天王星

整體運勢：有巨大支出的八月，對五號人來說得多準備點週轉金了，金錢流動快速的這段時間，會擺盪在脫困、又陷入下一個支出風暴的循環之中，整個月都需要不斷的找錢，但還是有幸運的地方，就是要找還是能找得到的，旁邊的人都很願意支持你，只要你願意幫自己開這個口，通常都會過關；

若要形容你的八月，那大概就是關關難過、狀況都是突如其來的衝擊，但在驚險之中，關關都能過，心臟得強一點了。

工作／學習狀況：需要與人多有互動的八月，在工作上會有很多「需要不厭其煩說明」才能解決的問題，光是這些溝通，就需要花去大半的時間，無論本職為何，解決對方的疑問，都會成為重點；

但只要說得精準、找到痛點，那這些阻力也會變成助力，幫你順利完成工作，「直接做好本職」反而會發現進度無法拓展，非得繞個彎不可的本週期，五號人該做的不是一步一腳印這種舊式的默默耕耘，而是集結眾人的借力使力。

愛情：單身者能夠找到志同道合、談得來的群體，從中有衍生出桃花的可能性，不過本階段都還在快樂交流的前置準備期，暫時欠缺直接發展成一段戀情的推力，可是這對五號人來說，仍是擺脫單身很重要的必經，就請抱持著輕鬆跟不預設立場的心情互動，越沒有目的性，那個可以的對象是誰，答案就會越發清晰。

有伴侶者在關係中，能夠重拾初識般的愉快互動，八月份的氣氛是輕鬆的，沒有誰非要聽誰的不可，也沒有計較，溝通相當順利，在之前若關係中有嫌隙的，也可以在這段時間誤會冰釋，重新找回對彼此的熱情；

感情部份不需擔心，在開心之餘，比較需要擔心的是兩人的荷包，會因為氣氛好而多支出卻不自知，這段時間出遊的機會也比平常更多，需要多注意因為疏忽、帶來意外破財，這是本週期關係風險較高、容易吵架的地方，只要能守好，八月的美好就是你的。

訊息指引：魔術師+聖杯一(R)

那些焦慮，不需要多慮，你得更相信你有能化腐朽為神奇的能力，

不需你額外追尋，本就在你之內的，別放任灼熱的情緒將其蒙蔽。

生命靈數6 ／ 八宮．金牛．土星

整體運勢：財務狀況多的本週期，需要更加精打細算，才能夠避免掉需要舉債的危機，雖然看似進帳狀況不錯，但要支出的部份也不少，再加上這段時間的六號人，因為收入狀況讓你疏於防備，如果不多加看管，一不小心就多花了，反倒會比沒有那麼多收益時能剩下的週轉金更少；

在人際方面也是值得小心的，很容易以自己的觀點，卻意外說出傷人的話而不自知，在金錢跟溝通上，都宜慢，比較不會誤踩雷區。

工作／學習狀況：在專業上容易錯估自己所能負擔的，讓原本可以如期完成的事，到最後因為承攬太多額外的事，而無法完成，這會讓名聲受損，也會影響長期的收入跟發展，最好的，還是專於本份的先做好份內的事；

八月份會面臨旁人不斷丟來「你快點幫幫我」這張考卷，但這些請求，都不是你答應了，對方就能真的獲得解脫的問題，救不了對方，反而會被拖下水，建議六號人得讓自己清醒一點，別輕易被情勒，顧好自己才是最實在的。

愛情：單身者容易有天外飛來的機會，但不是能發展的，因為對方的追求，只是大規模的撒網試試看，是誰都可以的，沒有非要是你不可，這個只要多看一會兒，不做反應，就會發現對方丟出的喜歡跟機會，看似濃度很高，但也是稍縱即逝、人人有機會、實際上卻難有後續的；

如果六號人做好談短暫戀愛的心理準備、或想把握小小的曖味，那就很適合，八月的桃花不適合認真派的你。

有伴侶者在關係中，伴侶對你的不滿，很容易引發爭吵，就是最經典的、會互相抱怨出口、惡言相向的那種，或許你會感到非常冤枉，因為該哄的、該順著對方的，你一樣也沒少做，可是卻無法真的把對方的毛給摸順；

原因就在於「哄」，這就是對方最生氣的點，你的不說明原因，只求對方乖乖，讓對方更憤怒了，比起安撫，這段關係更需要誠實跟清晰的說明，才能真的讓你們恢復往日的和平。

訊息指引：審判(R)+太陽(R)

不說那些自以為是的事情，

得納入別人的聲音，你說的話，才不會只有自言自語，

若你還期待誰的側耳傾聽。

生命靈數7 ／ 十一宮．金牛．土星

整體運勢：本週期的進度緩慢，只能做好最基本的，溝通總是對不到焦的狀態下，就算七號人想再更多的說服，或是用更多付出來交換和平，恐怕都無法有理想的成果，或許這會讓你覺得受困，但只要能收起「我要更快更好」的心情，你會明白眼前的一切，已經是最好的安排，而你想像中「越快突破現況、進度越快越好」的，若真的如你所願的快轉，等在後面的，很可能不是「一切就好了」，而是「一切都結束了」的結果，在八月，拿出耐性才是能得到命運之神眷顧的人。

工作／學習狀況：在專業上有明確推展不開的部份，包括溝通沒有回應，問問題跟討論，都可能沒有結果，又拖去很多的時間，七號人得放下對事情要逐條、依序解決的堅持，用比較靈活跟開放的方案，來取代硬要把某事做好的固執，對自己跟工作進度，才都是友善的；

八月的工作重點在「選擇」選一些一做就莫名順利的，簡單就是最好的路，本週期硬要挑戰極限，你只會看到自己也是有極限的，旁邊的人就是無法跟上，你一人再努力也無效的事，就暫且先放過自己吧！

愛情：單身者在新關係的拓展上困難，但會有過往的考卷找上門，那個想愛但沒愛到的人，或是已經努力過但沒有結果的關係，這些回頭，不是重新愛過的機會，而是確定你真的再也不要這樣的試題，請七號人務必不能心軟，想想過去對方是怎樣的模糊不清，那些事是不會改變的，你一旦動搖要抓，就會再度陷入，最好的方式就是清楚的為自己再次畫下句點。

有伴侶者在關係中，會看到對方的受困、不肯溝通，面對你的各種的不舒服，想被關心，對方卻都視而不見，只堅持用自己的想法繼續，不禁讓你懷疑自己是不是哪裡做錯了，其實該改的人會不會是你；

但我要告訴你，不是，你千萬要保持冷靜，因為你一旦妥協，後面等著你的就是更多的妥協，不過八月也是有好消息的，如果你能腦袋清楚的守住這一關，那也會發現對方很快就會收起這些「怎樣都聽不懂」的裝傻，希望對方能有自省的能力，也多關心你，絕對可以，就從你不能懷疑自己為起點。

訊息指引：力量(R)+吊人(R)

別說別掙扎，也暫且收起每一個太過努力，

你知道的，很可能太過努力本身，就是最致命的敗筆。

生命靈數8 ／ 六宮．射手．火星

整體運勢：突發狀況多，需要多留一些時間的餘裕來調度之外，也要避免輕率的答應別人的請求，這段時間特別需要「被需要」的八號人，容易一不小心就陷入被情勒的陷阱，八月份也是容易破財的週期，得避免打腫臉充胖子，那種想證明自己可以、想被肯定的心情，都是拖垮八月進度的源頭；

要從別人那邊得到認同之前，你恐怕得先有對自己的肯定，在這段時間，能平穩面對混亂理清秩序的你，就已經是最棒的了，錢跟時間都需要先留給自己，而不是哪個突然上門求助的冒失鬼。

工作／學習狀況：在迷惘且外在因素多變的八月，就別太自作聰明、自以為靈活了，反而得先跟自己說好一套不變的行事原則，並且盡可能遵守，如果少了這個動作，那很可能所有事都會因為另一件突發狀況，而有變更跟延宕，很難有亮眼的表現，這段時間光是收拾、拒絕那些不必要的請求，大概就會耗去你多數的時間；

八月的前半幾乎力氣都用在除錯上了，要先能推開不必要的請求、刪減不需要的工作流程，後半的順利才會跟著出現，這個月是需要努力的，但不是「更多」，請把專注力放在「精簡」上。

愛情：單身者會遇到一些對你有意思的人，但不說，對方無論如何都裝成若無其事的樣子，又不斷的給你一些「好像有點什麼」的訊號，一旦你認真望向那邊，那整個月都很容易崩潰又心神不寧；

撩了就跑，跑了又回來，就是最貼切八月的寫照，不想被干擾的你，不是直球的建議你都當沒看見就好，因為這些機會不是你追或回應就會有，反而會因為你有波動而更無法確定，如果真的想抓，那就得先能做到，當自己瞎了，除非明確表態，不然誰都別理。

有伴侶者，在關係中面臨伴侶的反反覆覆，偶爾心情好會給點甜頭或好合作，但是情緒不穩陰陽怪氣的時間居多，你猜不透對方的心，於是想用更多的討好貼心來測試，越希望能安撫，就越哄不好，最好的方式是交給時間跟距離，不然在這些努力、得到回報又不穩定的過程間，很容易反而消磨掉最後一點愛，讓你想把對方永遠丟包，保持應對但不忙著回應，反而能讓相處的品質更穩定一點。

訊息指引：寶劍九(R)+聖杯皇后(R)

把你困在惡夢裡，浮躁的情緒，都不屬於現實，更不等於你，

還有選擇的餘地，就是從這裡開始，忠於自己。

生命靈數9 ／ 十一宮．水瓶．太陽

整體運勢： 運勢回穩的八月，在心情上是陽光的，一切都源自於你在上個月，終於做出不再虐待自己的決定，抽離，不妄動，沒有你伸手介入控制進度的生活，才能長成它們該有的樣子，並且出現應有的進度；

不同於七月的陰鬱跟無力，一切都變得自動上軌道，但還是有該注意的地方，就是不能因為一切順利了，你就又開始「想做點什麼」，只要一有這個跡象，一切就又會開始不受控，對你來說，那種想多回報跟多努力什麼，都是不必要的，你最需要的是坐好在自己的位置上，當個（你定義中的）自私的人，最好。

工作／學習狀況：在專業上，能夠發號施令，得到尊重，多數狀態下都能不費力的說服他人，溝通狀況相當良好，雖然這段時間還是會出現上司或是跟你接洽的業主，有刁難、反反覆覆說不出重點的狀況，不過這些都是不必要理會的，你會知道，只需要堅守自己的原則，對方反而會停止提出那些讓你困擾的要求，八月若有不順，那一定是你太卑躬屈膝，在不該跪的時候跪了，或是做了太多自以為貼心的事；

想讓麻煩最少，工作順利，那你要先照顧好自己的尊嚴跟需求，先自重而後人必重之，請把這句貼在額頭。

愛情：單身者，因為能肯定自己，不願意配合別人，也不特別追尋愛情的你，因為沒了患得患失，自由的姿態是最美的，你不追，愛情就來追你了，在追求者眾的八月，你是有選擇的，甚至可以多看看、不急著做決定；

往新的方向看吧，有很多適合而且能跟你合得來的人，舊愛或是以前愛過、卻沒能有結果的人，也會在本週期現身，不過他們是不能要的，你可要把持好自己。

有伴侶者，關係發展呈現兩極，經過上個月，若你有把持住自己不做多餘的努力，也不再努力的討好犧牲自己，在這個月的互動露出曙光，你會發現，被你放生的伴侶突然變成一個可靠的人，而他居然也能是個可靠的人，但是狀態仍不穩定，伴侶表現變好，不代表你就需要熱情回應，還是請你保持好你的原樣，就是那個冷淡誰也不跩的人；

你會知道，過去的人生有多少誤會，以為要好相處好配合，殊不知伴侶最喜歡的，就是冷淡又不熱情、稍嫌難搞的那個最原本的你。

訊息指引：權杖一(R)+寶劍八(R)

脫困，始終來自於你的願意，

不操控結果的不額外施力，通往的是比預想更好的結局。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。