快訊

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

唐綺陽星座運勢週報：水逆倒數！魔羯感情無共識 處女職場受肯定

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報 8/4-8/10】

星象影響：水逆最後一週、火星進天秤、火土對分

本週是水逆最後一週，吹起懷舊風，拾回過往舊的人事物，有值得重新提煉之處。週四火星進天秤，當心工傷和職災，專業人士有小兵立大功機會，留意和平表象下的暗潮湧動。火土對分，帶來破壞性能量，引發陣營對立，提防偽善背後的攻擊。

12星座個別影響：

金牛：忙於解套各種舊問題；感情若有第三者將浮現

獅子：先把舊帳處理完更實際；感情若受指責請自省

天蠍：因逃避而造成問題擴大；感情先處理性格缺點

魔羯：出現勁敵需全力應對；感情無共識會帶來壓力

雙子：資訊混亂別急著下決策；感情吵吵鬧鬧很心累

巨蟹：自負盈虧、需辛苦前行；感情對熟人傲嬌難搞

天秤：火紅忙碌但帶來壓力；感情要懂得為自己爭取

水瓶：事業鬥智鬥勇勝算高；感情少說多做免於誤會

牡羊：抑制衝動有助於談判；感情以退為進會更順利

處女：發揮實力、備受肯定；感情多點行動會更加分

射手：貴人運旺但過度熱心；感情受到長輩關心干涉

雙魚：屏蔽是非紛擾專注自身；感情誤會需解釋清楚

水逆 火星 壓力 唐綺陽 星座運勢

延伸閱讀

愛得深、情緒也深！「3大星座」一旦動情就不輕易放手

三星座最容易被詐騙！射手愛冒險+不信邪、他總是「心太軟」

外表柔和...其實最不好惹的三大星座！ 爆發時超級可怕

命運轉折來了！這4生肖將在未來3年翻轉人生 財富事業一把抓

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：水逆倒數！魔羯感情無共識 處女職場受肯定

本週是水逆最後一週，吹起懷舊風，拾回過往舊的人事物，有值得重新提煉之處。週四火星進天秤，當心工傷和職災，專業人士有小兵立大功機會，留意和平表象下的暗潮湧動。火土對分，帶來破壞性能量，引發陣營對立，提防偽善背後的攻擊。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要做好自己的工作，就能讓財源不斷向上攀升，有人則是得到老天爺的運氣，讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／水瓶細微的變動都能 有助創作靈感

2025-08-04牡羊座短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。【整體運】會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大

命運轉折來了！這4生肖將在未來3年翻轉人生 財富事業一把抓

近日，《搜狐網》的運勢專欄點名四個生肖，在未來三年...

殺破狼週運勢／雙子、水瓶待遇增加 3星座「意外傷害機率高」

殺破狼2025年8月4日～8月10日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會突然決定一個行程，快閃某個城市，到想朝聖的地方

三星座最容易被詐騙！射手愛冒險+不信邪、他總是「心太軟」

詐騙猖獗的時代，應要特別提高警覺，以免上當受騙。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易成為詐騙集團VIP的星座，提醒民眾不要輕易相信陌生人的言語，請參考太陽、上升、月亮、水星、3宮星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。