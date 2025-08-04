唐綺陽星座運勢週報：水逆倒數！魔羯感情無共識 處女職場受肯定
【唐綺陽星座運勢週報 8/4-8/10】
本週是水逆最後一週，吹起懷舊風，拾回過往舊的人事物，有值得重新提煉之處。週四火星進天秤，當心工傷和職災，專業人士有小兵立大功機會，留意和平表象下的暗潮湧動。火土對分，帶來破壞性能量，引發陣營對立，提防偽善背後的攻擊。
12星座個別影響：
金牛：忙於解套各種舊問題；感情若有第三者將浮現
獅子：先把舊帳處理完更實際；感情若受指責請自省
天蠍：因逃避而造成問題擴大；感情先處理性格缺點
魔羯：出現勁敵需全力應對；感情無共識會帶來壓力
雙子：資訊混亂別急著下決策；感情吵吵鬧鬧很心累
巨蟹：自負盈虧、需辛苦前行；感情對熟人傲嬌難搞
天秤：火紅忙碌但帶來壓力；感情要懂得為自己爭取
水瓶：事業鬥智鬥勇勝算高；感情少說多做免於誤會
牡羊：抑制衝動有助於談判；感情以退為進會更順利
處女：發揮實力、備受肯定；感情多點行動會更加分
射手：貴人運旺但過度熱心；感情受到長輩關心干涉
雙魚：屏蔽是非紛擾專注自身；感情誤會需解釋清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言