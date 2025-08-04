快訊

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要做好自己的工作，就能讓財源不斷向上攀升，有人則是得到老天爺的運氣，讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬雞

眼睛是靈魂之窗，如果眼睛不好，那麼就無法看到這世界的多采多姿，如果你的工作是眼科醫師，或是眼鏡行相關人員，乃至賣太陽眼鏡的商人，本周的財運有不錯的發展，在這段時間裡，只要做好自己的工作，自然就會有生意上門，讓你的財源不斷向上攀升。

第四名：血型B型+生肖屬兔

如果平時有在做投資，想要有額外獲利，不想只是領死薪水，那麼本周就是一個非常適當的時機，在這段時間裡，偏財運特別旺盛，一定要多吸收來自各方的相關訊息，以自己最熟悉的投資方向去進行，例如股票或是期貨，只要多加用心，必定能在投資市場上，有不錯的收穫。

第三名：血型A型+生肖屬猴

服飾不僅能展現個人魅力，也凸顯個人的魅力風采，如果你是服裝或飾品相關的銷售業者，無論是實體店面還是網路店面，本周會有很不錯的銷售成績，在這段時間裡，老天爺給的運氣向你靠近，會有許多客人前來消費，只要你多加促銷，就能生意興隆，財源滾滾而來。

第二名：血型O型+生肖屬馬

隨著交通便利，資訊發達，掀起了許多觀光景點的熱潮，如果你是旅遊業相關人員，例如旅行社、導遊、遊覽車司機等，或配合旅行社的相關業者等，本周會有一波上揚的財運，在這段時間裡，能遇到願意給小費或花錢的客人，只要多加以禮相待，就能讓對方樂意花錢，讓你的荷包變得更豐厚。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你是從事業務工作，特別是保險人員或直銷人員，本周自身的魅力破表，說起話來格外具有說服力，因此在這段時間裡，趕快把握時間，把相關資料準備好，多多與客戶聯繫，只要保持專業，態度誠懇，就能擄獲客戶的心，讓你的業績倍增，替自己賺來滿滿的財富。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 魅力 偏財運

延伸閱讀

注定富貴！「3生肖」越低調越有錢 默默發財不吭聲

外表柔和...其實最不好惹的三大星座！ 爆發時超級可怕

愛得深、情緒也深！「3大星座」一旦動情就不輕易放手

命運轉折來了！這4生肖將在未來3年翻轉人生 財富事業一把抓

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：水逆倒數！魔羯感情無共識 處女職場受肯定

本週是水逆最後一週，吹起懷舊風，拾回過往舊的人事物，有值得重新提煉之處。週四火星進天秤，當心工傷和職災，專業人士有小兵立大功機會，留意和平表象下的暗潮湧動。火土對分，帶來破壞性能量，引發陣營對立，提防偽善背後的攻擊。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要做好自己的工作，就能讓財源不斷向上攀升，有人則是得到老天爺的運氣，讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／水瓶細微的變動都能 有助創作靈感

2025-08-04牡羊座短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。【整體運】會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大

命運轉折來了！這4生肖將在未來3年翻轉人生 財富事業一把抓

近日，《搜狐網》的運勢專欄點名四個生肖，在未來三年...

殺破狼週運勢／雙子、水瓶待遇增加 3星座「意外傷害機率高」

殺破狼2025年8月4日～8月10日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會突然決定一個行程，快閃某個城市，到想朝聖的地方

三星座最容易被詐騙！射手愛冒險+不信邪、他總是「心太軟」

詐騙猖獗的時代，應要特別提高警覺，以免上當受騙。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易成為詐騙集團VIP的星座，提醒民眾不要輕易相信陌生人的言語，請參考太陽、上升、月亮、水星、3宮星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。