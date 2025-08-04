本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要做好自己的工作，就能讓財源不斷向上攀升，有人則是得到老天爺的運氣，讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬雞

眼睛是靈魂之窗，如果眼睛不好，那麼就無法看到這世界的多采多姿，如果你的工作是眼科醫師，或是眼鏡行相關人員，乃至賣太陽眼鏡的商人，本周的財運有不錯的發展，在這段時間裡，只要做好自己的工作，自然就會有生意上門，讓你的財源不斷向上攀升。

第四名：血型B型+生肖屬兔

如果平時有在做投資，想要有額外獲利，不想只是領死薪水，那麼本周就是一個非常適當的時機，在這段時間裡，偏財運特別旺盛，一定要多吸收來自各方的相關訊息，以自己最熟悉的投資方向去進行，例如股票或是期貨，只要多加用心，必定能在投資市場上，有不錯的收穫。

第三名：血型A型+生肖屬猴

服飾不僅能展現個人魅力，也凸顯個人的魅力風采，如果你是服裝或飾品相關的銷售業者，無論是實體店面還是網路店面，本周會有很不錯的銷售成績，在這段時間裡，老天爺給的運氣向你靠近，會有許多客人前來消費，只要你多加促銷，就能生意興隆，財源滾滾而來。

第二名：血型O型+生肖屬馬

隨著交通便利，資訊發達，掀起了許多觀光景點的熱潮，如果你是旅遊業相關人員，例如旅行社、導遊、遊覽車司機等，或配合旅行社的相關業者等，本周會有一波上揚的財運，在這段時間裡，能遇到願意給小費或花錢的客人，只要多加以禮相待，就能讓對方樂意花錢，讓你的荷包變得更豐厚。

第一名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你是從事業務工作，特別是保險人員或直銷人員，本周自身的魅力破表，說起話來格外具有說服力，因此在這段時間裡，趕快把握時間，把相關資料準備好，多多與客戶聯繫，只要保持專業，態度誠懇，就能擄獲客戶的心，讓你的業績倍增，替自己賺來滿滿的財富。

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