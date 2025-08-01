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下周星座運勢／火星入天秤…天蠍離群索居、這星座將做出重大決定

旺好運／ 篠安老師 （篠安的天使花園 ）
圖為示意圖。圖/AI生成
圖為示意圖。圖/AI生成

本周(8/3-8/9)在8月7日將遇到火星進入天秤座，我們的行動與欲望將聚焦在「關係」、「合作」與「公平」，也容易擦出摩擦。8月9日我們會遇到水瓶滿月，將照亮群體、社交與理想，適合覺察自己在群體中的角色，也可能切換朋友圈或改變夢想方向。

<牡羊座> 容易與人意見不合

本周火星進入你的對宮，你會更重視關係中的平衡與互動，但同時也容易與伴侶、同事發生對抗或意見不合。這週考驗你的耐性與溝通力。水瓶滿月讓你審視朋友圈，有些連結會自然斷開，也可能主動與特定人事說再見。

<金牛座> 職場接下新任務

本周工作節奏加快，你可能接下新任務或需要重新調整職場合作關係。這週也適合規劃健身、生活作息。水瓶滿月帶來事業上的轉變或高峰，可能有成果揭曉，也可能出現轉職或職位調動的機會。

<雙子座> 可能有短暫激情

本周你會特別渴望表現創意、談戀愛、參與娛樂活動，火星點燃你生活的趣味感，也可能帶來短暫的火花或激情。滿月則讓你重新思考學習或旅行計劃，也可能與遠方的人有斷捨離或再連結的可能。

<巨蟹座> 「家的問題」浮現

本周家庭與內在議題浮現，你可能需要為家人付出或解決居家問題，也可能思考搬遷、空間調整。水瓶滿月帶來深層情緒的釋放，關於金錢、情感的依附或控制議題，是時候鬆手了。

<獅子座> 更頻繁與人互動

本周你將開始更頻繁地與人互動、協調，也可能與兄弟姊妹、鄰里有事務往來。滿月照亮你的伴侶宮位，是關係的關鍵時刻，有人想要靠近，有人選擇放手，適合誠實面對真實的互動品質。

<處女座> 更在意財務、爭取報酬

本周你會開始思考財務安排與價值分配，火星在財務宮讓你積極爭取報酬、處理投資或購物問題。水瓶滿月則提醒你要照顧身心健康，也可能完成一項工作任務或中斷舊有的生活習慣。

<天秤座> 火氣變大很衝動

本周火星進入將你的星座，為你注入行動力與企圖心，也是自我重啟的時刻。不過也可能讓你變得急躁，要留意衝動與火氣。水瓶滿月聚焦戀愛、創作與小孩，有人選擇說愛，有人選擇告別不對的人。

<天蠍座> 離群索居 療癒內在

本周的火星讓你想「退場」或專注於內在修復，你可能想遠離人群，或潛心處理情緒與療癒事務。滿月點亮家庭與歸屬感的議題，適合結束一段家人糾葛，也可能是居住空間上的變化高峰。

<射手座> 擔任意見領袖

本周你會被推入團體或社交圈中，擔任意見領袖或展開合作計畫。這週人際網絡能為你帶來突破。水瓶滿月照亮溝通與交通領域，也可能結束一段對話、簽署協議或結束某種學習。

<魔羯座> 事業迎來新階段

本周你的事業進入新階段，而專業與成就感受到考驗與挑戰，適合調整目標、確認下一步的方向。水瓶滿月則影響你的金錢領域，某項收入或資源可能結束，也可能釋放一段物質的依賴。

<水瓶座> 做出重大決定

本周滿月發生在你的本命宮，是一年當中最重要的「我」的釋放時刻。你會更看清自己的角色與價值，也可能做出某種與自我有關的重大決定（剪髮、換造型、斷開關係）。火星也鼓勵你探索新的理念與冒險。

<雙魚座> 小心金錢衝突

本周火星點燃你內在的慾望與情緒，也可能帶來親密關係與財務上的互動或衝突，要小心合作中的金錢議題。水瓶滿月觸動潛意識與靈性感受，也適合靜心、做夢、排毒，釋放過去無法放下的情緒與業力。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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