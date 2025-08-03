殺破狼週運勢／雙子、水瓶待遇增加 3星座「意外傷害機率高」

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會突然決定一個行程，快閃某個城市，到想朝聖的地方打卡。某些白羊座則是需要到外地出差，順便可以遊覽當地的美景。

家宅運方面，木星與金星合相在家宅宮位，此時購買新居，重新裝潢，生活空間會十分舒適滿意。某些白羊座租約到期，找到環境較好的物件入住，負擔的房租也比之前便宜。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到在命宮的土星、海王星影響，和情感對象發生一些爭執，可能會與對方冷戰，不想說話。某些白羊座對另一半隱瞞了一些事，反被發現，使得他十分的生氣。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會離開一個團體，和這些人的關係漸行漸遠。某些白羊座的朋友情緒不穩，會暫時封鎖對方，不想一直接收他人的負面能量。

金牛座：

整體運勢

面試運、考試運方面，金星與木星合相在面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。參加任何考試，成績都會高於預期，能很快取得執業證照，或是得到進入公營機構或公務部門服務的資格。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會在此時完成階段性任務，卸下目前的職位，轉換到新的單位去。某些金牛座終於成功辭掉工作，暫時想休息一下，離開紛擾的職場生活。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星持續在家宅宮位逆行，跟家人溝通不良，決定先斬後奏，不想浪費太多時間解釋。某些金牛座居住空間的重要家電故障，必須花許多錢維修，或是要換新。

健康運方面，火星進入健康宮位，受到在精神宮位的土星與海王星影響，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。睡眠狀況不佳，經常淺眠或做噩夢，須注意身心靈的平衡與健康。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星與木星呈現合相，目前主業、副業都經營得不錯，上班族待遇可獲得大幅調整，創業的雙子座業績十分亮眼，訂單接到手軟，目前十分富裕。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到在人際關係宮位的土星、海王星影響，同時有兩個曖昧對象，這件事情會在朋友圈傳開，使你落得兩頭皆空的結果。某些雙子座喜歡的人有其他的追求者，使你感到很緊張。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，到海外旅行會遇到不可抗力的事件，使你必須提早打道回府。在海外出差、外派、工作、生活的雙子座，受到某些因素影響，必須結束海外事務，回鄉發展。

交通運方面，水星持續在交通宮位逆行，同在交通宮位的太陽受到滿月能量影響，交通工具故障頻頻，可能需要換新車了。此時需要當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，這段時間需特別注意安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星合相在命宮，單身的巨蟹座會與某個有好感的人情感關係與日俱增，有機會與對方發展。某些巨蟹座則是和情感對象決定步入婚姻，或是要同居一起生活。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務終於清償，無債一身輕。有投資習慣的巨蟹座，會在此時出脫掉一些標的，在此時停損，或是獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到在家宅宮位的火星影響，已經受不了職場亂七八糟的風氣，會考慮在此時轉換跑道。某些巨蟹座則是家庭與工作兩頭燒，忙得無法事事兼顧。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。金星與木星合相在命宮，容易受到病毒感染，或著涼感冒，造成喉嚨發炎，這段時間需注意節制飲食，容易發福。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會接觸來自不同領域的人士，這些人可成為你需要的人脈。某些獅子座與同儕中的邊緣人往來，發現對方有趣、不為人知的一面。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，受到土星與海王星影響，常常因為交通因素，通勤遲到。外出駕車當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

感情運方面，水星持續在命宮逆行，同時發生滿月在感情宮位，一段逝去的情感再度重逢，即便其中一人想復合，另外一方卻已經有了新伴侶，這段情感註定了無法破鏡重圓。

工作運方面，水星在命宮逆行，受到夥伴宮位的冥王星影響，許多事務受到同事的拖累，不斷來回修正，覺得很煩躁。某些獅子座會遇到思維模式鬼打牆的上司，不斷地下達不正確的指令，很多事物最後又都砍掉重練。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與木星呈現合相，會加入一個龐大的組織，認識許多優秀的人才，甚至會邂逅有好感的對象。某些處女座遭遇困境，會有人伸出援手幫忙。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，目前會從事不需要打卡的行業，可能遠距上班，或是接案工作，時間較為有彈性。某些處女座正嘗試發展副業，已經接洽到一些業務進來。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。水星在心靈宮位逆行，與太陽齊聚，睡眠狀態不佳，經常做噩夢，或是淺眠。有些問題藏在內心過不去，感到抑鬱，須注意身心靈的平衡與健康。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到在財務宮位的土星、海王星影響，會有許多預期外的支出，經濟狀況困窘。有投資習慣的處女座必須要出脫掉一些標的物停損，變現過日子。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星與木星呈現合相，職場中的一些討厭鬼終於離職了，現在的工作環境清爽許多。某些天秤座則是進入大型機構或公務機關擔當主管職，目前十分順心。

人際關係方面，水星持續在人際關係宮位逆行，會與很久不見的老朋友見面、重聚，往事歷歷在目，感到無限懷念。某些天秤座則是收到昔日同窗或是故人的訊息，而開始熱絡起來。

本週須注意的部分

感情運方面，在伴侶宮位的土星、海王星受到進入命宮的火星影響，很容易對另一半不耐煩，雙方常常發生爭執，甚至因此冷戰，雙方關係漸行漸遠。某些天秤座則是覺得情感對象有事情隱瞞自己，會偷偷追蹤對方到底在做些什麼。

健康運方面，火星進入命宮，火氣比較大，容易嘴破、長痘痘，飲食需注意。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需維持心平氣和，並小心人身安全。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，會有一些被動收入進帳，生活富裕。有投資習慣的天蠍座，在短期內，標的物不斷上揚，帳面成長許多，可選在適當時機獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與木星呈現合相，會開始規劃一個海外行程，食宿與交通票券都十分高級，會是很奢侈的旅行。某些天蠍座則是有計畫到海外生活、留學、外派、移民、打工渡假，許多證件都會順利申請下來。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星持續逆行中，與太陽齊聚，許多缺失暴露在檯面上，使得上司不斷緊迫盯人，壓力很大。某些天蠍座辦公室的電器用品故障連連，工作十分不順利。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不好，家中氣氛不佳，會常常在外逗留，不想回家。某些天蠍座居住的空間修繕完成，但外觀不太好看，還得再找工匠補強，住處凌亂的樣子也讓你心情浮躁。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星與木星呈現合相，會獲得一筆被動收入，可以解決財務破口，或是存款能富足許多。有投資習慣的射手座，手上標的物持續上揚，短線買進賣出都能獲得極高的利潤。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星與海王星受到進入人際關係宮位的火星影響，喜歡的對象有情敵和自己一同競爭，對方用的手段讓你不齒，不過戀愛對象卻很喜歡他追求的方式。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都需注意安全。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到在戀愛、子女宮位的土星與海王星影響，別介入他人的情感問題，容易公親變事主。有餵食流浪動物習慣的射手座，務必低調，保持環境清潔，否則會受到某些人謾罵或攻擊。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星與木星呈現合相，喜歡的人和你互訴衷曲，兩人關係明朗化，終於決定交往。某些摩羯座目前正在辦理自己的終身大事，與伴侶進入婚姻關係。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，分期付款費用的在此時清償，無債一身輕。有投資習慣的摩羯座，標的物回到原來入手的價位，會在此時出脫停損，資金落袋為安。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到在家庭宮位的土星、海王星影響，工作量暴增，會有許多事務必須花大量的耐心處理。某些摩羯座工作與家庭兩頭燒，家中有生病的親人，需要你經常請假去照顧。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，身體的痼疾不斷復發，需要長時間調養。某些摩羯座當心病毒感染，或著涼感冒，呼吸系統發炎，一旦生病，會需要花很長的時間治療，才能痊癒。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，木星與金星合相在工作宮位，職場氣氛良好，工作內容輕鬆，同時會有許多加給，在現在的領域可以發揮所長。某些水瓶座待遇獲得調整，覺得能力受到重視。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時水星在感情宮位逆行，前任情人希望復合，但自己已有了穩定的關係，為了不影響現況，只能將回頭草的聯絡方式斬斷，以免春風吹又生。

健康運方面，金星與木星在健康宮位呈現合相，當心病毒感染，或著涼感冒，喉嚨發炎，代謝狀況不佳，飲食須控管好，一不留意，可能就會嚴重發福。滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，受到土星與海王星影響，遠行容易因為一些突發事件，必須改變行程，另外挪出時間處理麻煩的問題。常常搭錯班車，在人生地不熟的地方迷路。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，金星與木星在戀愛、子女宮位呈現合相，與喜歡的人互相告白，有情人終成眷屬。感情穩定的雙魚座，會與另一半有生育小孩的計畫，或是想共同收養寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位持續逆行，同時滿月影響著工作宮位，工作內容常常變動，讓你疲於奔命，開始倦勤，萌生辭掉工作的想法。某些雙魚座則因為不斷出包，遭到公司資遣。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，已經入不敷出的經濟狀況，又遇到預期外的龐大開銷，可能因此需要負債渡過難關。有投資習慣的雙魚座，投資標的大幅崩跌，帳面虧損嚴重。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。水星持續在健康宮位逆行，當心病毒感染、或著涼感冒，呼吸系統發炎。舊疾也容易在此時復發。

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