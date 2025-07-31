好運來了！4生肖8月份「遇貴人」...龍事業起飛、他遇心靈導師

在生活中遇到貴人，不僅可能為你帶來財富和運氣，也能讓你所面對的問題迎刃而解。艾菲爾老師在臉書發文分享，4個生肖在8月份會遇到貴人，也強調遇貴人不是單純運氣，而是過去「善意累積的回報」，提醒以下4生肖要好好珍惜生命中到來的貴人。

生肖龍／智慧引導 事業起飛

屬龍的人8月份會遇到引領你智慧的貴人，雖然你天生就聰明，但在複雜的職場中還是可能遇到麻煩，此時間內，會遇到經驗豐富的長輩或專家，為你分享經驗；避開陷阱，更為你指引一條全新的發展方向，在他的指導下，你的事業會得到很大的進步，獲得更多機會和資源向上邁進。

生肖蛇／財路大開 意外之財

屬蛇的人會迎接帶來意外之財的貴人，雖然你對金錢有獨特見解，但總是過於謹慎而錯失機會，此段時間會遇到在財經領域有豐富經驗的貴人，為你提供相關情報，帶領你認識更多商機，可直接增加你的財富，如投資獲利、訂單增加等等，更可以加強你的理財觀念，甚至得到「意外之財」。

生肖馬／情感滋潤 戀情升溫

屬馬的人會遇到幫你提升戀情溫度的貴人，你雖然熱情直接，但也渴望真摯的感情，這段時間內，經由朋友或家人，會幫助你在感情中獲得更佳理性的溝通，幫你們化解誤會，或著為單身的你介紹合適的對象，發揮出智慧和同理心，帶領你們理解情感需求，修復破碎的感情。

生肖狗／人生導師 心靈成長

屬狗的人8月份會遇到人生中的心靈導師，你雖然很有責任感，但會因為過於在意他人而備感壓力，在此段時間，會遇到一位很有智慧的人生導師，可能是長輩或是朋友，不會直接幫你解決問題，而是透過經驗分享，引領你找出突破困境的思路，在貴人引導下，能對人生有更好理解，達成心靈上的成長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。