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壓力山大也不內耗！三星座懂得求助…天蠍善用人脈、他會設停損點

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/AI生成
圖為示意圖。圖/AI生成

面對壓力和挫折時，有時候適當的求助他人，也不妨是處理問題的方式。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個面對壓力懂得求援保護自己的星座，提醒民眾與其內耗，不如理智地求助他人，請參考太陽、上升、月亮、水星、4宮星座。

TOP3 天秤座／衡量利弊 善用人脈

天秤座非常懂得「借力使力」，知道什麼時候靠人、什麼時候靠自己，這是一種智慧，而不是軟弱的行為，在需要協助時主動求助是一種成熟的表現。

TOP2 摩羯座／自我負責 設定停損

摩羯座知道自己極限在哪，設定停損點，不會讓事情一發不可收拾，知道去求援保護自己，自我認知是非常重要的。

TOP1 處女座／冷靜理性 會找方法

處女座知道如何去分析，會找更專業的人來幫忙，很多事情是不需要一個人扛在肩膀上的，分散責任給專業的人士處理，可以把事情做得更好，還可以一次多做更多事情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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