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台灣20%關稅「來都來了」只能面對！三大最樂觀生肖從不被困境擊垮

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣對美關稅出爐，最後是20%。圖為示意圖。圖／AI生成
台灣對美關稅出爐，最後是20%。圖為示意圖。圖／AI生成

台美對等關稅出爐，台灣拿到比日韓都高的20%，不少人都憂心，日子恐怕又難過了。其實，遇到難題不能灰心，「來都來了」只能面對。小孟塔羅牌雲蔚老師臉書分析有三生肖最樂觀，遇到事情，也能正面以對笑著看待，即使是難關，也會覺得是個機會。快看看都有誰上榜吧！

TOP 3 馬

生肖馬，充滿冒險精神與活力，樂於接受新挑戰，並對未來充滿信心。他們可以很快的接受變化，並以積極的態度應對困難，這種精神有助於創造機會和獲得成功。此外，馬的社交性和善於與他人相處的特質，也使他們能夠經歷生活中的高低潮時保持樂觀。

TOP 2 虎

生肖虎，活力、自信和勇氣。他們對生活充滿熱情，善於迎接挑戰，相信自己能夠克服各種障礙。虎的自信心和領導能力，使他們容易應對變化和不確定性，並在逆境中找到解決問題的方法。同時，虎的冒險精神讓他們樂於嘗試新事物，對未來抱持著希望與信心。

TOP 1 狗

生肖狗，性格忠誠、真誠和樂觀，他們傾向於以積極的態度對待生活。其次，狗的忠誠本性，使他們在人際關係中能夠建立堅固的友誼，這種情感支持有助於他們面對挑戰時更具信心。他們在處理問題時通常能夠保持冷靜，可使他們更容易克服逆境。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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