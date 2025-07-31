百年難逢！「立秋遇天赦」雙吉日來了 民俗專家：這天轉運最有效

8月7日13時51分19秒將迎來節氣「立秋」，對應農曆六月十四，亦為秋季的戊申日。由於閏六月的曆法巧合，讓此次立秋與天赦日落在同一天，距離上次天赦日僅短時間內再次出現，形成少見的「雙吉日」組合。

天赦日在傳統曆法中被視為四季之中最吉祥的日子之一，適合祈願、懺悔與轉運。民俗專家柯柏成在臉書指出，若民眾曾在上次天赦日許願，這次可以藉由立秋節氣的轉換加強心願實現的可能。立秋象徵秋天的開始，五行之氣也將由金氣主導，取代夏季的火氣與土氣，生活作息與飲食宜同步調整以順應天時。

在應用層面上，建議可於當日上午11時至13時之間（午時），吃一碗白米飯搭配黃色食材如南瓜或栗子，象徵「金秋納財」的意涵；此外，民眾若上次天赦日曾煮「錢水」，可將剩餘銅板捐出，以實踐正向循環、促進個人運勢。

柯柏成提醒，此次「立秋遇天赦」為曆法上的特殊機會，百年罕見。誠心懺過、善用天時，將有助於為下半年健康與財運種下積極契機。隨著秋氣漸清，民眾可順勢轉運，迎接更穩定與圓滿的階段。

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