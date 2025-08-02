三星座最容易被詐騙！射手愛冒險+不信邪、他總是「心太軟」

詐騙猖獗的時代，應要特別提高警覺，以免上當受騙。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易成為詐騙集團VIP的星座，提醒民眾不要輕易相信陌生人的言語，請參考太陽、上升、月亮、水星、3宮星座。

TOP3 射手座／樂觀冒險 掉入陷阱

射手座過於樂觀又勇於冒險，會認為「看一下不會怎麼樣」，認為自己能夠全身而退，以為現在沒給錢、沒給個資沒有關係，但有時候只是看一下也會落入詐騙集團的陷阱之中，一人抵不過千軍萬馬，建議不要高估能力和智商，凡是都要謹慎為上。

TOP2 巨蟹座／情感綁架 容易淪陷

巨蟹座太有同理心，常在別人最低落、或是家人出什麼狀況時出手援助，慈悲心非常強，但當智慧不夠時，就很容易掉入詐騙集的的圈套中，「殺豬盤」就是如此，如果家人跟你介紹，可能更容易上當，需要特別小心，冷漠一點可能反而比較安全。

TOP1 雙魚座／心軟易信 失去判斷

雙魚座會以為這個世界沒有那麼壞，不用去懷疑別人，一旦相信別人一次，後面就會有更多次，或許現在對方沒有造成他什麼損失，但未來有更多機會成本，讓你上當受騙。建議打開自身的防禦系統，只對自己真正信任的人有熱情就好，別太相信他人。

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