8月運勢出爐！屬狗財運爆棚、屬龍愛情豐收 2生肖小心陷口舌之爭

節氣邁入立秋，《搜狐網》盤點8月十二生肖運勢，各生肖在財運、感情與職場面臨不同挑戰與機遇。其中，屬狗者創意與機會齊發，收入管道大開，財務大有起色；屬龍則在貴人助力下，迎來工作與愛情的雙豐收。然而，屬虎與屬豬者就要多小心了，避免誤信他人或陷入口舌紛爭。

生肖鼠

立秋後進入「三合貴人」與「傷官配印」大吉運，身邊將有不少朋友提供致富機會，財源多元又穩定。感情生活甜蜜，單身者人氣提升，有伴者與另一半互動溫馨。工作上靈感湧現，有望被提拔或接手重任，不過需注意睡眠品質，建議透過泡腳或音樂助眠。

生肖牛

受到「傷官見官」影響，8月易有爭議纏身，須謹言慎行。財務方面要預留緊急預算，並遠離高風險投資。感情運勢出現亮點，桃花星動，有望迎來穩定對象。工作上則需留意與上司溝通方式，避免衝突升溫。

生肖虎

8月衝突多，生活與工作紛紛卡關，財務恐受人拖累或被誤導投資，建議保守行事。感情方面單身者緣分稀薄，有伴者需避免口角升級。工作瓶頸難解，但若能沉住氣處理突發狀況，仍有翻身契機。

生肖兔

儘管財務易有損耗，但也是累積理財經驗的時機。8月對工作的投入度高，加班也願意扛下，努力換來績效與獎金上的回報。感情雖無太大驚喜，但也平穩踏實。記得注意休息，避免過度操勞。

生肖龍

步入「三合貴人」與「食神制殺」吉運，屬龍者8月好運旺到不行。財運方面，不僅獲得支援，還能自己想出獨到的賺錢方法。工作上提出的創意容易被上司採納，團隊合作默契佳，適合推進大型項目。有伴侶者關係升溫，單身者也容易吸引好感，整體運勢全面看漲。

生肖蛇

「六合貴人」與「梟神坐財」吉運加持下，屬蛇者8月偏財機會特別多，有可能透過副業、抽獎或穩健投資獲得亮眼報酬。職場創意不斷，是展現實力與爭取晉升的好時機。愛情方面有靈魂伴侶來敲門，整體狀態極佳。

生肖馬

8月運勢波動大，原定計畫可能因變故而生變。財務起伏不定，獎金提成易有延遲，唯有出差或異地機會帶來新希望。感情方面摩擦較多，建議多保留冷靜空間。健康方面則應注意飲食與壓力管理。

生肖羊

8月人際摩擦多，名聲恐因流言受損。財運面臨瓶頸，付出未必有對應回報，須謹慎理財與節省支出。感情倒是有轉機，單身者有機遇，已有伴侶者可望增進默契。建議適時放鬆，避免情緒過度積壓。

生肖猴

「比劫奪財」之運使得朋友推薦的財務機會暗藏風險，看似穩賺其實易翻車。事業進展受阻，容易被誤解或被人利用，創業者特別要留意合作對象。感情方面，男性需提防爛桃花；多做實事，遠離情緒化反應。

生肖雞

8月工作進展受限，競爭對手壓力大，重要案子可能無法順利執行。金錢方面收入難聚，花費多又難省下來。感情上，男性易與伴侶發生爭執，女性則相對平穩。建議多與信任的朋友傾訴，紓解心理壓力。

生肖狗

進入「食神制殺」的吉運期，屬狗者在8月可說點子滿滿，不僅在日常生活中，可能靈光一閃、挖掘新商機，也可能在外出時捕捉到靈感。事業上充滿動力，若有出差或外部合作機會，建議主動爭取，將成為重要的轉捩點。雖然工作節奏快，但心情保持不錯，美食運也旺，是充實又愉快的一月。

生肖豬

進入「申亥相害」與「梟神奪食」的不利局勢，工作上壓力大，內外人際都需小心。財務易陷詐騙或利益糾紛，投資務必三思。感情易被挑撥，單身者難以信任新對象。有伴者溝通不良，問題恐加劇。健康方面務必重視睡眠與飲食作息。

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