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脾氣火爆！「3生肖」被惹毛後從不考慮後果 絕不會輕易罷休

聯合新聞網／ 非貓不可
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無論身處於什麼環境，人和人之間多少都會有競爭和摩擦，有些人得過且過，不予計較，有些人則是脾氣火爆，被惹毛後絕不會輕易罷休，一起來看看是哪幾個生肖

第三名：猴

猴寶寶是十二生肖中最像人的生肖，因此在天生性格上也就特別的聰明，懂得察言觀色，明白如何去運用人際關係來讓自己步步高升，雖然很有進取精神，但是也有些虛榮和忌妒心，有時甚至不喜歡輸的感覺，如果你惹到猴寶寶了，愛面子的他們，就會用盡方法，以其人之道還至其人之身，想要讓你知道你的錯誤，建議猴寶寶，脾氣不要太火爆，應該要多一點謙讓心。

第二名：虎

走路有風的虎寶寶，他們天生就充滿霸氣，擁有一股正義感，但是有些自負和孤傲，所以在判斷事情上，往往會以自己的主觀來做決定，因此容易先入為主，參雜自己的喜愛，當與人發生對立時，虎寶寶怎肯能讓別人騎在自己的頭上，他們會不計後果，全力對你進行攻擊，除非你願意求饒，不然虎寶寶可是不會輕易收手，建議虎寶寶，做事不要太衝動，以免讓紛爭變得更嚴重。

第一名：

充滿靈性的蛇寶寶，表面上看起來沉著冷靜，但其實思緒靈敏，他們無時無刻都在觀察四周環境，你以為他們在休息，其實敏銳的雷達正在持續掃射中，如果你不小心踩到他們的點，那麼必定觸怒蛇寶寶，他很可能會情緒高漲，直接和你正面衝突，所以千萬不要惹蛇寶寶，因為事情不會輕易結束，後續還會跟你拚到底，建議蛇寶寶，得饒人處且饒人，很多事情其實沒什麼大不了的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 衝突

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